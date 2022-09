Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dubbel complot in Festival van de Liefde: ‘Het ging heel anders’

Pien wil haar grote liefde Sonny verrassen in het KRO-NCRV programma Festival van de liefde. Het koppel heeft inmiddels heel wat meegemaakt. Zo werden ze onverwacht ouders van hun kind, toen Pien nog maar 17 jaar was. Juist het doorzettingsvermogen in hun relatie is iets wat gevierd moet worden. En dus trouwen de twee opnieuw.

Het programma, waarin Anita Witzier en Edson da Graça elke keer in een andere Nederlandse plaats op zoek gaan naar de mooiste liefdesverhalen, valt overigens niet heel goed in de smaak. Er keken zo’n 372.000 mensen, wat voor de NPO tijdens prime time dramatisch laag is.

Dat de relatie tussen Pien en Sonny heel wat pieken en dalen heeft gekend, is geen geheim. „We hebben een aantal heel slechte jaren meegemaakt”, vertelt Pien. „We zijn zelfs daar uitgekomen. Daar ben ik heel trots op. Ik wil laten zien hoeveel ik van hem hou. We hebben altijd afgesproken dat als we 12 jaar zijn getrouwd, we onze geloften opnieuw zouden doen.”

Pieken en dalen in Festival van de Liefde

Toen Pien net 17 verjaardagskaarsjes uit mocht blazen, ontdekte ze dat ze zwanger was. „Ik dacht continu: wat moet ik nou? Sonny was er veel stelliger in dan ik. Hij zei gelijk: dit is ons kindje, we gaan dit doen. Dat is niet van het leien dakje gegaan.”

Na de geboorte van hun zoon Joey krijgt Pien een postnatale depressie. De twee gaan uit elkaar, maar krijgen later weer een relatie. Dat Joey haar juist heeft verlaten in die moeilijke periode, is iets waar Pien pas jaren later het gevolg van inziet. „Het heeft ons bijna ons huwelijk gekost”, vertelt ze.

Ingewikkeld complot

Pien denkt dat zij Sonny verrast, maar aangezien zij degene is die hem ten huwelijk heeft gevraagd, willen de presentators dat hij haar dit keer verrast. Een ingewikkeld complot, maar Joey heeft er zin in. En dus wordt Pien last-minute gebeld door een vriendin of ze mee wil naar een sieradenworkshop. „Ik ging erheen, maar in plaats van sieraden maken, ging het heel anders”, vertelt Pien glunderend.

Via een computer ziet Sonny hoe Pien een ontwerp maakt voor een sieraad. Maar dan begint de leider van de workshop opeens te zingen. „Pien jij sterke vrouw, iemand houdt heel veel van jou”, klinkt het uit de keel van de zangeres. „Schrik niet, hou je vast.” Als de rest van de cursisten aan de tafel ook zangers blijken te zijn, wordt de ongeloof op het gezicht van Pien alsmaar groter. „Nu wordt het tijd dat jij wordt verrast. Sonny houdt van jou”, gaat het nummer verder.

‘Wil je opnieuw met me trouwen?’

Dan is het lied afgelopen en loopt Sonny het knutsellokaal binnen. „En jij dacht dat je mij kon verrassen”, zegt hij grijnzend. „Schat, met alles wat wij in de afgelopen 17 jaar hebben meegemaakt en voornamelijk in de laatste 3 jaar waarin wij in een behoorlijke rollercoaster hebben gezeten. In alles wat we hebben meegemaakt, de groei, een stukje vertrouwen, de liefde, naar elkaar toe. Wil ik je niet alleen verrassen, maar ook wat vragen”, klinkt de speech van Sonny. En dan komt het spandoek: ‘Wil je opnieuw met me trouwen?’ En ja, dat wil Pien maar al te graag.

In de festivaltent van het programma lezen de twee elkaar een emotionele brief voor. Nadat de twee opnieuw ‘ja’ tegen elkaar zeggen, hebben ze nog een verrassing in petto voor het programma: een ingestudeerde cowboydans. En dat is een mooie afsluiting van de derde aflevering van Festival van de liefde.

Het programma is terug te zien via NPO.