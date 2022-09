Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Floor Jansen in Humberto over veelbesproken vertolking Wilhelmus: ‘Het was doodeng, maar bijzonder’

Humberto Tan is terug op de zondagavond. Dit keer vertelt zangeres Floor Jansen of ze zenuwachtig was tijdens het zingen van het volkslied op de Grand Prix in Zandvoort en doet Tan cabaretier Peter Heerschop een opmerkelijk voorstel.

Afgelopen week is het nieuwe televisieseizoen in alle hevigheid losgebarsten. Tan presenteert Humberto al sinds begin 2021, maar het programma was dit weekend voor het eerst op zaterdag én zondag te zien.

Floor Jansen over haar Grand Prix-optreden

Gisteren klonk het startschot voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Nightwish-zangeres Jansen mocht vlak daarvoor het volkslied vertolken. Ze treedt daarmee in de voetsporen van Davina Michelle, die het Wilhelmus tijdens de vorige editie zong. Het optreden kon rekenen op gemengde reacties: Jansen werd bejubeld én beschimpt. Veel kijkers gaven aan kippenvel te hebben, maar niet iedereen was te spreken op de manier waarop ze het volkslied zong.

Jansen geeft bij Humberto Op Zondag aan dat ze „gek genoeg rustig” was tijdens het optreden. Ze had zich voorgenomen om ervan te genieten. „Het is natuurlijk doodeng. Dat is het echt. Om op zo’n moment Nederland te mogen vertegenwoordigen”, vertelt ze. „Ik ben een vreselijke perfectionist en het moet maar allemaal maar net kloppen voor alles en iedereen. Maar toen ik daar eenmaal stond en ik kreeg Max voor mijn neus, met al zijn spanningen en alle andere coureurs met hun spanningen. Ineens kwam die rust. Ik kreeg er zelf gewoon kippenvel van. Het was heel erg bijzonder.”

Jansen geeft aan apetrots te zijn op haar optreden en genoten te hebben van de positieve reacties. „Ik ben heel tevreden. Ik ben heel, heel erg blij en heel trots”, geeft ze aan. „Ik vond het ook gaaf om alle reacties van anderen te zien.”

Jansen zong een aangepaste versie van het Wilhelmus, speciaal toegesneden op de hoge noten die ze kan halen. Nadat ze een ruwe versie had opgestuurd, kreeg ze het verzoek of de laatste noot een octaafje hoger kon. „Dat had ik in eerste instantie zelf niet bedacht, maar ik vind wel gaaf dat ze het aandurfden.”

Bekijk hier het optreden van Floor Jansen:



Humberto Tan doet Peter Heerschop opmerkelijk voorstel

Ook Peter Heerschop schoof gisteravond aan om te praten over zijn naderende afscheid bij Radio 538. De cabaretier heeft daar ruim twintig jaar een column, Lieve Marianne. De keuze om te stoppen was niet vrijwillig: Talpa wil de programmering anders invullen. Heerschop vertelt in Humberto Op Zondag wat dat met hem doet. „Ik voelde me een beetje verlaten. Het is vervelend hoe dat gaat.” Desondanks kan hij goed relativeren. „Er zijn wel grotere dingen in de wereld. Niets is voor altijd, dit kan. Maar het is wel een belangrijk deel van mijn werkzame leven geweest.”

In de aflevering van gisteravond wordt er teruggeblikt op de hoogtepunten van de column. Edwin Evers bedankt hem via een video voor zijn column en Marianne Timmer (aan wie de naam van de column is ontleend) komt langs om voor één keertje een column voor Peter voor te dragen.

Dan doet Tan Heerschop een wel heel opmerkelijk voorstel. Hij biedt aan om de column in zijn vrijdagmiddagshow op NPO 1 voort te zetten. „Rat”, antwoordt Heerschop. Tot verbazing van kijkers hapt hij niet meteen toe. „Ik ga je zeggen: daar ga ik over nadenken”, laat hij weten.

Prima kijkcijfers deze keer

Gisteren schreven we over de dramatische kijkcijfers van Humberto Op Zaterdag. Ondanks de teleurstelling, prees Tan op Instagram de sfeer en structuur van het programma. Nu blijkt dat het programma zich heeft herpakt: er keken gisteravond kijkers ruim 750.000 mensen. Dat is ruim twee keer zoveel als het schamele aantal van zaterdag.

Humberto Op Zondag is elke zondag te zien bij RTL 4 rond de klok van 21.30 uur. Je kunt de aflevering van gisteren hier terugkijken.