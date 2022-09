Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Plottwist in stikstofcrisis: minister Henk Staghouwer stapt op

Landbouwminister Henk Staghouwer is opgestapt. De ChristenUnie-minister is de eerste bewindsman van het vierde kabinet-Rutte die vertrekt. De koning heeft het ontslag inmiddels ingewilligd.

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) neemt de taken van Staghouwer voorlopig over. Schouten was in het vorige kabinet minister van Landbouw. „Ik wens mijn opvolger, samen met de toegewijde werknemers, alle succes toe”, zegt de bewindsman in een statement. Hij wilde niet op vragen ingaan.

Minister Staghouwer is ongeschikt, aldus Henk Staghouwer

Staghouwer lag al langer slecht bij de Tweede Kamer. Op de dag dat het veelbesproken ‘stikstofkaartje’ werd gepubliceerd, kwam de bewindsman niet met concrete maatregelen om boeren perspectief te geven voor de toekomst. Maandag kondigde Staghouwer aan dat de voorstellen, die de Kamer voor Prinsjesdag had geëist, langer op zich laten wachten. Staghouwer wilde de stikstofgesprekken tussen boeren en kabinet onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes afwachten.

Maandagavond gaf Staghouwer een statement op zijn ministerie, waarin hij benadrukte dat „boeren en vissers zekerheid nodig” hebben. De landbouw staat met de stikstofdoelen voor een enorme omslag, aldus de bewindsman. „Ik heb mezelf de vraag gesteld: ben ik de juiste persoon om als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit leiding te geven aan de opgaven die er liggen? Ik ben het afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben”, aldus Staghouwer die verder geen vragen wilde beantwoorden.

Opstappen kwam onverwacht

Hoewel er over Staghouwer al langer twijfels leefden aan het Binnenhof, kwam zijn opstappen op maandag toch onverwacht. Eerder die dag kondigde de minister nog aan dat er een conceptafspraak met Brussel was gemaakt over de uitzonderingspositie voor Nederlandse boeren op het gebied van mest. Die positie wordt afgebouwd, maar er staat wel een vergoeding tegenover.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers spreekt van een „beroerde dag”. Volgens hem heeft Staghouwer „alles gegeven om de pittige verantwoordelijkheid waar te maken” als minister van Landbouw. “In zijn verklaring bij zijn aftreden geeft hij aan dat hij zich steeds meer de vraag stelt of hij de aangewezen man is om als minister de grote uitdagingen waar de landbouw voor staat, aan te gaan. Die eerlijkheid kenmerkt Henk ook”, aldus Segers.