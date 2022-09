Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bakker luidt noodklok bij Sven Op 1: ‘Energiekosten zijn enorm, betaal al 12.000 euro per maand’

Het bakkersvak wordt met uitsterven bedreigd. Als het kabinet niet ogenblikkelijk ingrijpt, zullen bakkers begin volgend jaar met bosjes omvallen. Dat zegt bakkersvoorman Arend Kisteman in Sven Op 1.

Vanaf morgen voert de bakkersbranche drie weken lang actie voor hun bestaansrecht. De bakkers vrezen dat ze allemaal omvallen als het zo doorgaat. Ze kunnen de energierekening simpelweg niet meer betalen: die is tien keer hoger dan hij was.

‘Meer dan 1500 bakkers gaan op de fles als het zo doorgaat’

Kisteman is voorzitter van de branchevereniging voor bakkers en zelf ook ambachtelijk bakker in Zwolle. Hij schoof aan bij Sven op 1 om over de zorgwekkende situatie te praten.

De bakkersvoorman verwacht dat 40 tot 60 procent van alle ambachtelijke bakkers op 1 januari de energierekening niet meer kan betalen. „Dan lopen de meeste contracten af en moeten er nieuwe afgesloten worden. Als het zo doorgaat als nu, zal dat voor de meesten het einde zijn. Diegene die de contracten moeten verlengen, gaan waarschijnlijk omvallen.” Er zijn ongeveer 3200 bakkers in het land. Als zijn voorspellingen uitkomen, zouden er meer dan 1500 bakkers op de fles gaan – waaronder Kisteman zelf. Op de vraag of hij de rekeningen nog kan betalen, antwoordt hij. „Nee, dat wordt voor mij ook het einde van het verhaal.”



Daarbovenop is het nieuws gelekt dat medewerkers met een minimumloon vanaf 1 januari 2023 10 procent erbij moeten krijgen. Kisteman geeft aan dat hij dit zich niet kan veroorloven. „Dan heb ik het over 4000 euro per maand aan extra kosten die ik er nog bijkrijg.” Hij vertelt al rond de 12.000 euro per maand aan energie te betalen.

Coronaperiode heeft sporen nagelaten

De bakkersvoorman snijdt ook nog even de lastige coronaperiode aan. Dit is volgens hem een van de redenen waarom bakkers niet op de korte termijn kunnen verduurzamen. Kockelmann werpt hem voor de voeten dat bakkers gewoon open mochten blijven tijdens lockdowns, maar Kisteman vertelt er toch flink last van te hebben gehad. „Ik was zelf wel open, maar ik lever aan de horeca en die was gesloten. Van mijn omzet gaat 40 procent naar het derde kanaal zoals we dat noemen, dus restaurants, horeca, noem het maar op. Ik had dus 40 procent minder omzet in coronatijd. Dat moet ik ook nog inhalen. Vanaf volgende maand moeten we gaan terugbetalen van de tegemoetkoming van de overheid. Die kosten komen er ook nog eens bij. Dus er is helemaal geen mogelijkheid voor ons om te investeren in verduurzaming, want we zitten al twee jaar lang in de schulden.”

Wat is de oplossing?

Kockelmann vraagt zich af wat Kisteman wil van het kabinet. „Er zou direct, en dan heb ik het niet over volgend jaar, actie moeten worden ondernomen.” Hij haalt een voorbeeld aan van een bakker wiens energierekening volgende maand omhoog gaat. „Hij gaat 70.000 of 80.000 euro per jaar meer betalen. Hij zegt gewoon doodleuk: ‘Als dit zo doorgaat, dan ga ik mijn bakkerij sluiten. Dan ga ik er een appartement van maken en weer in loondienst.’ Dus we kunnen wel zeggen: we gaan tot volgend jaar wachten. Maar dat is te laat.”

Dat kan gewoon niet, volgens het kabinet, zegt Kockelmann. De systemen zouden het niet aankunnen. „Daar heb ik geen verstand van”, geeft Kisteman toe. „In coronatijd konden er wel vrij snel tegemoetkomingen komen, ik hoop dat er nu ook weer zoiets komt.”

Kisteman heeft eerder contact gehad met Rob Jetten, de minister voor Klimaat en Energie. Hij heeft hem destijds uitgelegd waarom bepaalde voorstellen niet werken, maar kon op weinig begrip rekenen. „Verduurzamen kan op korte termijn niet. Bezuinigen werkt ook niet in onze branche. We kunnen het brood moeilijk op 120 graden in plaats van op 240 graden bakken. En dat was wel een idee dat daar leefde, dat dat zou moeten kunnen.”



