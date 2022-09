Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tim Hofman trekt van leer tegen vleeslobbyist bij Khalid & Sophie

Presentator Tim Hofman schoof gisteren aan in de talkshow Khalid & Sophie. Daar ging het onder andere over de vleeslobby, de aversie tegen woke en deugen en de tweede BOOS-aflevering over The Voice of Holland. Hofman sluit niet uit dat er nóg een BOOS-aflevering komt en stak zijn mening over de vleeslobby niet onder stoelen of banken.

In een eerder interview met de NRC zei Hofman dat hij zich helemaal ‘de tyfus wil deugen’. Aan tafel bij Khalid & Sophie licht Hofman deze uitspraak toe. „Er is een soort aversie tegen woke en deugen. Woke en deugen zijn twee door rechts geadopteerde termen die met een beetje minachting worden gezegd en gaan over bijvoorbeeld: er is een groep die onheus bejegend wordt bijvoorbeeld, omdat je van kleur bent, of homoseksueel bent of transpersoon bent. En dan is er weleens een schreeuw om hulp of om verandering: ‘Jongens, luister eens. Ik word gediscrimineerd, dat willen we graag anders.’ Daar schieten dan heel veel mensen van in de kramp: een gemarginaliseerde groep met een stem. Ik sluit me als programmamaker en als publiek persoon en ook als mens graag aan bij de groep. Laat ons een handje helpen met de deur intrappen bijvoorbeeld. En dan wordt er van mij gezegd dat ik een deugneus ben. En dat ben ik ook.”

Mogelijk zelfs derde BOOS-aflevering

De misstanden in The Voice of Holland zetten afgelopen januari heel Nederland op zijn kop. De BOOS-aflevering This is The Voice speelde daar een grote rol in. Vorige week kwam er een tweede BOOS-aflevering over dit onderwerp online, die uiteraard niet onbesproken mag blijven in Khalid & Sophie. „Bijt je je erin vast, zeg je: dit laat ik gewoon helemaal niet meer los?”, vraagt presentator Khalid Kasem aan Hofman. „We volgen dat dossier heel nauw, logischerwijs. Nu was het zodanig dat een aantal vrouwen zich weer bij ons meldden van: ‘Joh, luister eens. We hebben dat interview met John gezien en er kwam weer thee boven water afgelopen juni. We zouden het fijn vinden als jullie daar weer eens induiken’”, vertelt Hofman. „De premise van BOOS is: je mailt ons en wij maken een verhaal. Dat is eigenlijk wat we doen. Dus we volgen dat met scherpe ogen, maar dat doseren we wel. Dat hangt dus ook af van wat ons gevraagd.”

Er klonk de nodige kritiek op de tweede BOOS-aflevering: niet iedereen vond ‘m even nodig. Johan Derksen vond bijvoorbeeld dat „Tim Hofman nou eens moet ophouden“. Humberto Tan, ook te gast bij Khalid & Sophie, snijdt dit aan. „Gezien de kritiek: had je moeten wachten met de uitzending of vind je dat je hebt gedaan wat je moest doen op dat moment?” Hofman: „Ja, dat denk ik wel.”

Als Kasem vraagt of er nog een deel drie komt, zegt Hofman: „Als dat nodig is, of als wij iets nieuws ontdekken, dan is dat helemaal geen ondenkbaar scenario. Kijk, we zitten niet nu te broeden: hoe gaan we op dit succes voortborduren? Dat hebben we ook niet na de eerste aflevering gedaan. We hebben de eerste maanden na de uitzending niets gezegd, we zijn niet in talkshows met een vlag gaan zwaaien. Maar nu was er wat ons betreft genoeg aanleiding om het dossier weer op tafel te leggen.”

Tim Hofman trekt van leer tegen vleeslobbyist

En dan komt het moment dat Hofman in aanvaring komt met een vleeslobbyist. Op zijn social media was Hofman al vóór de uitzending kritisch op de vleeslobby. De NRC schreef namelijk dat de vleessector vlees wil ‘depolariseren’. „Hahaha machthebbers en systematische wereldverneukers hebben het altijd over ‘polariseren’ als ze kritiek krijgen”, meldde Hofman op Twitter. Dé van de Riet is lobbyist voor de vleessector, dat gisteren een campagne startte om „vlees uit het verdomhoekje te halen”. Ook hij was gisteren te gast in Khalid & Sophie.



hahaha machthebbers en systematische wereldverneukers hebben het altijd over 'polariseren' als ze kritiek krijgen. https://t.co/ZPyIf0qPiE — Tim Hofman (@debroervanroos) September 1, 2022

In de uitzending vraag Hofman aan Van de Riet waarom de campagne nodig is. „In hoeverre wordt er dan gepolariseerd? Ik ken niemand die in elkaar is gemept omdat-ie een gehaktbal at.” Van de Riet: „Ik kan je wel zeggen dat de discussie over vlees soms wel hele rare vormen krijgt. We worden al vele jarenlang op een manier benaderd door kleine groepen.” Op het verzoek om voorbeelden van Hofman geeft hij geen gehoor. „Nee, ik wil eigenlijk het verhaal vertellen dat ondernemers gewoon hartstikke goed bezig zijn.” Hofman: „Nee, want er staat depolariseren in de krant en dat is jullie campagne. Dus ik vraag me dan af: in hoeverre wordt er dan, waarom en waar gepolariseerd?”

Van de Riet legt even later uit: „94 procent van Nederland eet vlees. We hebben een peiling gehad waaruit blijkt dat mensen denken dat maar 72 procent nog vlees zou eten. De werkelijkheid is 94 procent. Dat is 20, 25 jaar hetzelfde percentage. Die vermeende dalingen zijn er niet. Een heel groot deel van dit publiek eet vlees en daar willen we een beeld tegenover zetten dat dat een verantwoorde, voedzame keuze is. En iets minder die discussie over die dingen dan mis zijn.”

Hofman windt er geen doekjes om. „Ik snap niet waar deze campagne voor is en u kunt het mij niet uitleggen. U zit hier aan een talkshowtafel de lobbyist uit te hangen, dat bent u, met in de krant een kop ‘er moet gedepolariseerd worden’. Alleen is er geen probleem. Er wordt namelijk al geld verdiend. Slagers worden niet in elkaar geslagen. Je mag gewoon je gehaktbal kopen. 94 procent van Nederland – zegt u net zelf – eet vlees. Er is geen probleem.”

Je kunt de aflevering van gisteravond terugkijken via NPO Start.