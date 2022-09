Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vakbonden gaan nieuwe treinstakingen organiseren: ‘Stoppen bij goede CAO’

Vakbonden FNV Spoor, VVMC en CNV gaan verder met het organiseren van de volgende treinstakingen van NS-personeel. De vakbondsleden „stoppen pas met actievoeren zodra er een goede cao ligt”. Dat melden de vakbonden in een persbericht. Wanneer de stakingen plaatsvinden en hoe die eruit gaan zien, is nog niet bekend, aldus een woordvoerder.

Inmiddels heeft de NS laten weten dat zij aan zet zijn, aldus de FNV. „Wij zijn blij dat de werkgever nu tot dit inzicht is gekomen, want het bleef oorverdovend stil vanuit die kant. Maar tot nu toe hebben wij nog geen uitnodiging gehad van de NS voor een gesprek.”

Nieuwe treinstakingen

De afgelopen twee weken werd er een estafettestaking gehouden met in totaal vijf stakingsdagen. Eerder lieten de bonden al weten verder te gaan praten over vervolgacties als de NS niet op de cao-eisen zou reageren.

Een van de cao-eisen van de vakbonden is een automatische compensatie voor prijsstijgingen in het salaris van NS-medewerkers. Ook willen de bonden een eenmalige uitkering van 600 euro en een aanpassing van de regeling om eerder te stoppen met werken. Onder de NS-cao vallen zo’n 16.700 medewerkers.

Impact op reizigers

Dat de treinstakingen veel impact maken op reizigers, is iets dat waarnemend president-directeur Bert Groenewegen van NS beseft. „We moeten we een groot beroep doen op het begrip en de zelfredzaamheid van onze reizigers. Dat vinden we uiterst vervelend. We begrijpen de zorgen en het signaal van onze collega’s. Staken doe je niet zomaar. Daarom willen we graag in gesprek met de vakbonden om tot een goede cao te komen.”

Ook een woordvoerder van de FNV zei eerder dat hun leden heel goed beseffen dat hun acties de reizigers zullen raken. „Dat is spijtig, maar de overlast is onvermijdelijk en uiteindelijk ook in het belang van de reizigers. We zien nu dat NS de vacatures niet ingevuld krijgt en dat er daarom treinen uitvallen en de sociale veiligheid ernstig onder druk staat.”