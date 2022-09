Europese goedkeuring voor aangepaste coronavaccins een feit: wat is er anders aan deze prik?

Pfizer/BioNTech en Moderna pasten hun coronavaccins aan zodat die beter zijn opgewassen tegen nieuwe varianten. De goedkeuring van de Europese Commissie en de Europese toezichthouder zijn inmiddels binnen, maar wat weten we van deze nieuwe versie van het vaccin?

Het zit zo: de vaccins van Pfizer en Moderna zijn zogenaamde mRNA-vaccins. Dit houdt in dat ze bestaan uit minuscule vetbolletjes met een stukje genetische code (mRNA) van het coronavirus. Het lichaam zet dit mRNA om in eiwitten van het virus, waarop het afweersysteem antistoffen aanmaakt. Komt iemand vervolgens in aanraking met het virus, dan wordt dit direct herkend door het lichaam.

De tot nu toe gebruikte coronavaccins zijn gemaakt op basis van de oorspronkelijke variant van het virus, die een kleine drie jaar geleden opdook. Inmiddels is het virus verschillende keren gemuteerd en ziet het er anders uit. De aangepaste vaccins bevatten naast genetische informatie over het oorspronkelijke virus ook de genetische code van de omikronvariant. Daardoor zijn deze vaccins veel beter toegesneden op nieuwe varianten.

De bijwerkingen van de nieuwe vaccins zouden volgens de Europese toezichthouder vergelijkbaar zijn met die na een boosterprik met de eerdere versie van de vaccins.

Het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) maakte gisteren bekend positief te zijn over de aangepaste coronavaccins. De medicijnwaakhond oordeelde dat de nieuwe middelen veilig zijn en goed werken. De Europese Commissie volgt nu het advies van het EMA.

Eurocommissaris Stella Kyriakides (Gezondheid) schrijft op Twitter dat de goedkeuring van de andere aangepaste vaccins binnenkort moet volgen. Ze is ervan overtuigd dat de vaccins de bescherming voor burgers in de herfst en winter vergroot en waarschuwt dat de pandemie nog niet achter de rug is.

Het EMA is ook positief over het gebruik van het Novavax-vaccin voor boosterprikken. Dat middel wordt in Nederland nauwelijks toegediend.

.@EU_Commission yesterday authorised the first two variant-adapted COVID-19 booster vaccines from BioNTech-Pfizer and Moderna following positive opinions from @EMA_News.

More authorisations should be coming soon, starting the rollout in our 🇪🇺Member States vaccination campaigns. https://t.co/SVHfDuhWZo

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) September 2, 2022