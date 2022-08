Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen verdedigt John de Mol voor nieuwe BOOS-aflevering: ‘Tim Hofman moet ophouden’

De veelbesproken BOOS-uitzending over The Voice of Holland krijgt een vervolg. Vanmiddag besteden Tim Hofman en co. wederom aandacht aan het schandaal, dat in januari de Nederlandse televisiewereld op zijn kop zette. Johan Derksen nam het gisteravond in Vandaag Inside alvast op voor John de Mol.

Uit een promotiefilmpje voor het nieuwe seizoen bleek dat de misstanden in The Voice of Holland wederom aan de kaak worden gesteld. Hierin is te zien dat Hofman aan Talpa-topman Paul Römer vraagt om een tweede gesprek met De Mol. „Wij willen graag aanspraak maken op het aanbod van jou en John voor een tweede gesprek met John”, zegt hij hierin. Hofman zou bewijs hebben dat John de Mol van meer dan één geval van grensoverschrijdend gedrag afwist. In de vorige uitzending ontkende hij dat nog stellig.

De Mol liet in een verklaring weten deze keer niet mee te werken. „Wij hebben – gezien het belang van vertrouwelijkheid voor de rol van een vertrouwenspersoon – ernstige bedenkingen bij deze gang van zaken. De appjes die wij ingezien hebben geven ook geen nieuwe informatie. Al met al is er geen enkele concrete onderbouwing van de beschuldiging.” Hierop besloot hij geen nieuw interview met Hofman te willen doen. „Dat zou hooguit tot een welles-nietesdiscussie hebben geleid en bovendien reageren wij niet meer op anonieme beschuldigingen.”



Johan Derksen komt op voor De Mol

Johan Derksen komt in de aflevering van Vandaag Inside van gisteravond op voor De Mol. „Die jongen moet nou eens ophouden”, zegt het VI-gezicht over Hofman. „Die is gek geworden van blijdschap toen hij daar wat blootgelegd heeft.” Hij is het met presentator Wilfred Genee eens dat het een serieuze zaak is, maar hij vindt dat „John de Mol zich heel moedig gedragen heeft door daar te gaan zitten, onvoorbereid. Of het slim was weet ik niet, maar ik vind het moedig.”

„Ik heb schijt aan De Mol, want ik ben niet afhankelijk van hem”, benadrukt hij nog maar even. Genee: „Je bent toch voorzitter van de fanclub?” „Dat ben ik wel, maar dat kan ik heel goed scheiden”, antwoordt Derksen grappend. „Maar het lijkt wel alsof alles wat De Mol doet verkeerd is. John zegt tegen mij: ik heb 1300 mensen aan het werk en drie hebben zich misdragen.”

Hij zit wel altijd overal bovenop, vindt Genee. Derksen: „Ik denk niet dat iemand een juffrouw aan de tieten zit als De Mol erbij staat.” Tafelgast Özcan Akyol mengt zich in de discussie. „Tim Hofman komt niet met een uitzending waarin niets gebeurt, hij moet iets gevonden hebben, anders gaat hij nat.”

Derksen: ‘Onherkenbare mening stelt niets voor’

Derksen uit ook kritiek op het gebruik van anonieme bronnen in de eerste aflevering. „Ik heb de aflevering later nog eens op mijn gemak bekeken. Ik vond het niet slecht wat ze gedaan hebben. Ze hebben iets blootgelegd, maar dat meisjes die onherkenbaar worden gemaakt dramatische verhalen vertellen.. Als iemand niet voor zijn mening uit wil komen, herkenbaar, dan stelt die mening niet zoveel voor. Want als ik onherkenbaar gemaakt word, heb ik de mooiste verhalen.”

Genee is het daar niet mee eens. „Zelfs Peter R. De Vries heeft gebruikgemaakt van anonieme bronnen. Soms moet je dat toch ook doen, ter bescherming van die mensen.” Daar is Derksen het wel mee eens: „Soms wel, ja.” Akyol vertelt dat mensen die verhalen hebben verteld over Ali B last van hebben gehad van de „posse om hem heen”. „Die hebben die mensen echt lastig gevallen.”

Volgens Derksen heeft de nieuwe aflevering minder te maken met de kwalijke dingen die er zijn gebeurd. „Het heeft meer te maken met dat John de Mol gelogen zou hebben, want die wist van nog een geval. Dan denk ik: daar zit ik helemaal niet op te wachten.”