Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem reageert op Wybren van Haga die hem van de buis wil en voelt zich best vereerd

Het duurde een aantal dagen, maar Maarten van Rossem heeft gereageerd op Tweede Kamer-lid Wybren van Haga die hem van televisie wil hebben. Volgens de historicus roept Van Haga maar wat voor z’n achterban. Hij voelt zich bovendien, zo stelt hij in z’n podcast, vereerd dat er voor het eerst zijn leven Kamervragen over hem zijn gesteld.

Hoe zat het ook alweer? Maarten van Rossem ging als jurylid van De Slimste Mens vorige week dinsdag in op het fenomeen ‘nieuws over sterren‘. Hij nam de vele berichten over acteur Johnny Depp, verwikkeld in een rechtszaak met zijn ex Amber Heard, als voorbeeld. „Wat mij betreft schieten ze die Depp morgen dood en begraven ze hem op een anonieme plek”, zei Van Rossem in de succesvolle kennisquiz. Het was zijn manier om aan te geven dat hij nieuws over sterren kan missen als kiespijn.

Wybren van Haga stelde Kamervragen op

De volgende dag al kwamen Kamervragen van BVNL’er Wybren van Haga in Metro‘s mailbox binnen. De strekking: „Op de door de belastingbetaler mogelijk gemaakte Staatsomroep is Maarten van Rossem veel te ver gegaan met zijn geweldsverheerlijkende opmerkingen. Deze linkse activist moet van de buis.” Van Haga vindt dat ‘de PvdA-mastodont’ keer op keer naar alles en iedereen mag blijven uithalen. Het Tweede Kamerlid vindt het niet kunnen dat mensen die door de Slimste Mens-man worden afgemaakt, belasting moeten betalen waarvan „de waarschijnlijk fors betaalde Van Rossem zijn uitspraken kan doen”. Wybren van Haga vraagt staatssecretaris van Media, Gunay Uslu, ook om het ‘staatstelevisie-salaris van Maarten van Rossem bekend te maken’.

Reactie Maarten van Rossem die je kon verwachten

Usla heeft de vragen van Van Haga nog niet beantwoord, maar een reactie kwam in Maarten van Rossem – De Podcast dit weekend wel. Een wat relativerende reactie die je haast kon verwachten. Van Rossem denkt dat het mogelijk is dat de Kamervragen van Wybren van Haga niet worden beantwoord. „Volgens mij kan het losjes worden afgedaan, omdat het helemaal niet relevant is. Van Haga heeft niets te vertellen over de inhoud van publieke televisie.”

De deskundige die ook actief is het Metro-panel, zoals vorige week in een aflevering over de cultuur binnen studentencorpsen, vindt het best een eer dat er zowaar Kamervragen over hem zijn gesteld. Maar zegt in zijn podcast meteen ook: „Van Haga bewijst zo dat hij een heel slecht Kamerlid is. Het zou me verbazen als er (door de staatssecretaris, red.) op gereageerd wordt. Dat Van Haga die vragen indient, doet hij voor zijn achterban. Dat is zo klaar als een klontje. Van Haga is een afsplitsing van de gekkenclub van Thierry Baudet. Wat ook te denken geeft, dat je je afsplitst van een gekkenclub. Of je dan nog gekker wordt of dat je dan iets minder gek bent, dat weet ik niet. Hij ziet de bui al hangen voor de uitslag van de volgende verkiezingen. Hij is betrekkelijk kansloos. Van Haga zit in de Tweede Kamer vanwege Thierry Baudet en dienst opruiende activiteiten zal ik maar zeggen. Zijn belangrijkste punt, tegen vaccineren zijn, is bij de volgende verkiezingen waarschijnlijk niet zo relevant meer.”

Van Haga heeft het niet begrepen

„Voor iemand als ik is het een enorm compliment dat iemand als Van Haga vragen in de Kamer over me stelt”, gaat Maarten van Rossem lachend verder. „Stel je voor dat hij had gezegd dat hij me een prima figuur vindt. Dan zou ik me diep moeten schamen.”

Hij wilde natuurlijk niet dat er letterlijk een kogel door het hoofd van Johnny Depp wordt geschoten, legt Van Rossem in zijn podcast nog maar even uit. En dat heeft Wybren van Haga niet begrepen. „Ik liet mij laatdunkend uit over nieuws. Nieuws dat je als volger onvermijdelijk oppikt, maar wat je eigenlijk helemaal niet wíl oppikken. Ik had het over een delete-knop die je eventueel in de hersenen zou kunnen aanbrengen zodat je kunt ontsnappen aan al die lulkoek over filmsterretjes, huwelijksproblemen onder bekende Nederlanders, mensen die willen afvallen, BN’ers die ik niet ken die kindjes verwachten… Aan dat hele universum van onbeschrijflijke kletskoek. Maar nogmaals, ik voel me wel gefêteerd dat Van Haga zich over mij had opgewonden.”