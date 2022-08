Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem gaat even los op Martien Meiland en PVV: ‘Je moet er maar voor uit durven komen’

Maarten van Rossem pakte in De Slimste Mens gisteravond zijn momentje weer even. En fel ook. Deze keer moest Martien Meiland – over zijn stemgedrag – eraan geloven. Net als Johnny Depp, die hij niet zou missen als hij er niet meer was.

Kennisquiz De Slimste Mens is inmiddels aan de vierde week aanbeland en scoort avond aan avond het hoogste kijkcijfer van de Nederlandse televisie. Zelf kunnen meespelen is ongetwijfeld de grootste kracht van het alweer twintigste seizoen op de buis, maar ook de aanwezigheid van ‘het enige jurylid’ – Maarten van Rossem speelt mee in de populariteit van de quiz van Philip Freriks. Hij mag regelmatig zijn zegje doen en doet dat ook.

Maarten van Rossem trekt van leer in De Slimste Mens (en Op1)

Zijn zegje doen, dat doet Maarten van Rossem graag. Dat bleek de afgelopen tijd maar weer en niet alleen in De Slimste Mens. In talkshow Op1 zat de historicus vorige week om te vertellen over het opgraven van dino’s, maar hij zag zijn kans schoon toen het onderwerp boerenprotesten aan bod kwam. „Kennelijk heeft de Nederlandse overheid besloten om op dit punt de confrontatie niet aan te gaan, met een relatief kleine groep mensen die bereid is geweld te gebruiken”, zei Maarten van Rossem toen. „Onze wegen vol te storten met rotzooi, dat is pure intimidatie.” Het leverde veel reacties op, zowel van tegen- als medestanders.

In De Slimste Mens moest eerder de gekozen studie van onze toekomstige koningin Amalia eraan geloven. Niets anders dan ‘een pretpakket eerste klas’, vindt de Utrechter. „Het stelt geen reet voor. Het is een grabbelton van oppervlakkigheid in steenkolen-Engels. Dit heeft geen bal met een academische studie te maken.”



Martien Meiland en zijn stem voor de PVV

Gisteravond speelde acteur Ferdi Stofmeel voor de vijfde keer mee in De Slimste Mens. Hij nam het op tegen twee nieuwkomers, radiopresentatrice Marisa Heutink (Veronica) en Volkskrant-cartoonist Jip van den Toorn. Laatstgenoemde kreeg de vraag op welke partij reality-ster Martien Meiland had gestemd tijdens de laatste Tweede Kamer-verkiezingen. Hij maakte zijn stem kenbaar in het programma Boerderij Van Dorst. Geert Wilders van de PVV had Meilands stem gekregen.

Maarten van Rossem vond het na het geven van het goede antwoord tijd om even in te grijpen. „Je zal het maar bekennen”, begon de man die zelf ook bij Raven van Dorst te gast was geweest ongevraagd. „Ik had al geen hoge pet op van die familie, maar dit is wel zo’n beetje de punt die je erachter kunt zetten.” Van Rossem moest bekennen dat hij Boerderij Van Dorst zelf nooit kijkt, maar: „Dit hangt samen met een veel groter probleem. Dat je voortdurend op de hoogte bent van dingen waarvan je helemaal niet op de hoogte wil zijn. Hè? Wat mij betreft schieten ze die morgen dood en begraven ze hem op een anonieme plek”, verwijst hij naar Johnny Depp en de vele media-aandacht voor de rechtszaak tussen hem en zijn ex Amber Heard. „Maar er is niet aan te ontsnappen. Er zit geen knop in je hoofd: delete. Dat zou ik de evolutie nou graag willen opdragen, een delete-knop. Al die lulkoek over die zangeressen en ruziemakende echtparen, dat je dat op zou kunnen ruimen. Ik weet dat allemaal, het is diep treurig.”

