Laatste aflevering Waes in Wereldsteden: ‘Negatieve imago Mexico-Stad achterhaald’

Tom Waes reist in Reizen Waes in Wereldsteden de wereld over. De laatste aflevering was gisteravond op de buis, waarin hij Mexico-Stad verkent.

Wellicht ken je de Vlaamse presentator/acteur Tom Waes van de Netflix-serie Undercover of van De Slimste Mens. Eerder vertoefde hij voor het geliefde reisprogramma in Mongolië, Londen, Los Angeles en Caïro.

Situatie in Mexico-Stad flink verbeterd

Mexico-Stad is met ruim 22 miljoen inwoners een van de grootste metropolen ter wereld. In de tweede helft van de vorige eeuw groeide de bevolking van de stad explosief, met alle gevolgen van dien. In de jaren negentig gingen de criminaliteitscijfers door het dak. De Mexicaanse hoofdstad werd niet alleen geteisterd door misdaad en corruptie, maar ook door smog en luchtvervuiling.

Waes komt er tijdens zijn bezoek aan Mexico-Stad achter dat de situatie er nu een stuk rooskleuriger uitziet. Dit is onder andere te danken aan Cuauhtémoc Cárdenas. Als burgemeester haalde hij een bezem door de stad. Niet alleen is Mexico-Stad niet meer de gevaarlijke stad die het was, Waes komt er ook achter dat het opvallend modern is. Er wordt niet moeilijk gedaan over zaken als abortus, euthanasie of het homohuwelijk.

‘Negatieve imago Mexico-Stad achterhaald’

Waes trekt in de aflevering op met reisgezel Mariana, die meent dat het negatieve imago van Mexico-Stad allang is achterhaald. Er wordt veel gedaan om de stad op te knappen. „Wat een fantastische stad”, roept Waes uit tijdens een fietstocht door de stad – wat nogal een avontuur is, gezien het drukke verkeer in de stad. Als hij in een park tegen Mariana opmerkt dat het echt mooi is, vertelt ze: „Fun fact: dat is nog maar twee jaar zo. Daarvoor was het een verschrikking. Je kon hier niet wandelen. Er werden veel drugs gebruikt en en er waren veel dronken mensen en dieven en ratten. Mensen die op de grond lagen.” Waes vraagt daarop aan Mariana of ze het gewoon hebben schoongeveegd. „Ja, ze hebben het mooi gemaakt met fonteinen en zo. Vroeger mocht je hier als kind niet komen en nu is het fantastisch.”

Waes niet op zijn gemak in Tepito

Waes komt er in Tepito achter dat de stad steeds een donkere kant heeft. Dit is de meest gevaarlijke buurt in het centrum van Mexico-Stad en eigenlijk een no go zone voor toeristen. Mariana geeft Waes vooraf een aantal instructies. „We noemen Tepito ‘de ruige buurt’. Het is een plek met mensen die je graag willen beroven, dus je horloge bijvoorbeeld kun je beter afdoen. Altijd goed kijken wie er achter je loopt, wie er voor je loopt, wie er naast je loopt. En let goed op of het steeds dezelfde mensen die je volgen.” Is het echt zo gevaarlijk?, vraagt Waes. „Zelfs Mexicanen zoals ik weten niet hoe het daar functioneert. Het is een totaal andere wereld. Een wetteloze buurt. De politie komt er niet, want de bewoners zijn de baas.” Wie zorgt er dan voor de mensen? „Hun eigen mensen.”

Ze krijgen een rondleiding van Mayra, die samen met haar collega’s het toerisme in de wijk zoveel mogelijk wil promoten. De gids spreekt tegen dat het voor Waes alleen gevaarlijk zou zijn. Waes en Mariana trekken daar meteen hun twijfels bij en achteraf zegt hij: „Je kan me veel wijsmaken, maar het is niet veilig als toerist. Voorlopig kunnen ze in de gidsen maar het beste afraden om in je eentje naar Tepito te gaan.”

Verder in de aflevering van Reizen Waes in Wereldsteden

In de aflevering eet Waes verder zelfgemaakt maisbrood („het beste brood dat ik ooit heb gegeten”) bij Sveriana, een van de oudste Azteekse vrouwen. Ook speelt hij een typische Azteekse sport, Ulama. Je kunt de aflevering terugkijken via NPO start.