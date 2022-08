Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen vuurt ‘ongezouten mening’, maar VI-kijkers valt vooral verliefd koppel in publiek op

De heren van Vandaag Inside zijn sinds deze week weer terug op de buis. Gisteren gaven zij, en dan voornamelijk Johan Derksen, wederom hun ongezouten mening over een hoop zaken. Maar VI-kijkers viel ook een verliefd koppel in het publiek op.

Aan tafel bij Vandaag Inside komt onder meer de ophef rond de Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. ter sprake. Het studentencorps kwam in opspraak nadat seksistische leuzen richting vrouwen klonken op een Lustrumfeest.



#vandaaginside is een typisch programma voor domrechts, als ze mij uit zouden nodigen, weet ik zeker dat ze kinderachtige grapjes maken omdat ik klein ben! Ha-ha Sander is een dwerg en heeft een kleine penis. Lollig hoor. Dat hoor ik ook al van elke vrouw, wees eens origineel. — Sander Schimmelpenink (@SanderSchimelp) August 16, 2022

‘Hoeren’-studentenvereniging volgens Derksen ‘storm in glas water’

Derksen noemt het een storm in een glas water en legt uit dat hij lange tijd in de buurt van studentenverenigingen woonde. „Studenten hebben zich altijd misdragen. Het was een besloten kring. Het zijn dronken koorballen en die roepen dat soort dingen.” Waarna Wilfred Genee benadrukt dat vrouwen voor hoeren werden uitgemaakt. „Dat gebeurt al sinds jaar en dag. En als het in besloten ruimte gebeurt”, hebben we er volgens Derksen niet veel over te zeggen.

Derksen vindt het een hoop trammelant, voornamelijk door „gekwetste dames”. En van gekwetste dames hebben we er volgens het VI-gezicht in Nederland een hoop. Net als een hoop studentes die zich ook nu aanmelden voor een corps.

Wel noemt Derksen op dat de ontgroeningen bij studentencorpsen te ver gaan. Tafelgast en advocaat Job Knoester kaart aan dat het om een vernederende „nare” groepsdynamiek gaat. Wat hij zorgelijk vindt. Waarna Derksen reageert dat zijn dochter ooit lid wilde worden van Vindicat, maar na een dag opstapte. De seksistische leuzen zijn volgens hem „gebral van een paar dronken kwajongens”. Het VI-gezicht vreest dat na de ophef het corps nu aan de leden vraagt om bij bijeenkomsten hun telefoon in te leveren, maar dat er niet veel zal veranderen.

Johan Derksen verklapt nieuwe talkshow Rob Kemps

Ook haalt Derksen aan dat presentator Rob Kemps een nieuwe talkshow krijgt op Talpa. Maar het VI-gezicht heeft er weinig vertrouwen in. „Hij heeft in De Slimste Mens een verpletterende indruk op mij gemaakt, en Chansons! (met Matthijs van Nieuwkerk, red.) was erg verrassend. The Wheel was belachelijk, maar nu moet hij ook Ik Hou van Holland doen én er komt een talkshow aan.” Want Derksen zou zelf al gevraagd zijn voor de talkshow. „Dat weet ik, want Rob is een fan van ons programma, en die wilde mij er graag in hebben. Nou, ik wil best die jongen helpen, maar ik heb het format gezien… dat wordt weer een hele grote tv-flop.”

In principe was de talkshow nog een geheim, maar Derksen schroomt niet om zijn mening er al over uit te spreken. „Het gaat over tien vragen, nou: in de schoolkrant zouden ze het weggooien. Die jongen, daar wordt roofbouw op gepleegd. Je doet één programma goed en dan word je ineens overal ingezet.”

VI-kijkers vooral afgeleid door verliefd koppel

Maar kijkers viel gisteravond vooral het stelletje achter Johan Derksen op, die zeer verliefd de uitzending bijwoonde. Ook Genee zag het koppel. „Als ik er zo een had, zou ik ze ook vasthouden hoor”, grapte Derksen. De dame kuste zelfs haar geliefde in beeld. Waar de één de liefde wel kon waarderen, vond de ander het wat klef. Aan het eind van de uitzending vroeg Genee hoe lang het stel bij elkaar is, wat 4,5 jaar blijkt te zijn. „Hoe is het mogelijk”, sprak Derksen.



De liefde hangt in de lucht vanavond! ❤️#vandaaginside pic.twitter.com/VvOj2H8vIr — Vandaag Inside (@vandaaginside) August 16, 2022



Kan dat setje achter Johan na de break verplaatst worden aub #vandaaginside — Jos Geelhoed (@josgeelhoed) August 16, 2022



Ik krijg niks van het gesprek mee. Word ontzettend afgeleid door dat verliefde stelletje achter Johan.😁#vandaaginside — Monique Stegehuis (@stegehuisje1970) August 16, 2022



Ik irriteer me aan dat stel achter Johan Derksen die zo klef zitten te doen #vandaaginside — Ryan Smit (@SmitboyRyan93) August 16, 2022

