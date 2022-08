Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het plenst en dondert, maar krijgen we toch nog een warme nazomer?

Breng je paraplu maar mee, want het regent vandaag pijpenstelen. Onweersbuien en mist in sommige provincies zorgen zelfs voor code geel. Maar dat lijkt maar tijdelijk, want er liggen nog zonnige dagen in het verschiet. Zo klinkt daar officieel het woord ‘nazomer’ voor eind augustus en september.

Waarschijnlijk heb je al een nodige plensbui of gedonder mogen aanschouwen. Vandaag komt er water uit de lucht, na de lang aanhoudende warmte. En daarmee wordt de hittegolf van de afgelopen dagen getemperd.

Code geel met regen en onweer

Het KNMI geeft voor Groningen en Zeeland code geel af. In Groningen is dat vanwege dichte mist en ook in Friesland en Drenthe was het deze ochtend erg mistig. In de loop van de ochtend verdwijnt dit weer.

In Zeeland dondert en bliksemt het en valt er behoorlijk wat water uit de lucht. Het KNMI waarschuwt voor blikseminslag. Ook kan het verkeer overlast ondervinden van de zware regenval. En in Noord-Holland, Flevoland en andere provincies werd al eerder code geel afgegeven.

Warme nazomer met tropische temperaturen

Hoewel je het opblaas-zwembad vandaag kunt vullen met een overvloed aan regenwater, kan het zo zijn dat je deze toch nog uit de kast haalt voor verkoeling. Gisteren meldde Weeronline namelijk dat het nog niet gedaan is met de warme temperaturen. De weersvoorspeller spreekt van een warme nazomer.

Weeronline voorziet opnieuw zon en droogte aan het einde van augustus. Met temperaturen die kunnen oplopen tot 25 graden, of meer. Mocht het zo zijn dat er wederom een wind uit het zuiden over ons land trekt, dan wordt het gewoon weer tropisch.

En dat geldt ook voor september. Hoewel de kans op regenbuien in die periode groter wordt, voorziet de weersvoorspeller ook in september warme dagen. Daarin worden de temperaturen voor de nazomer zelfs bovengemiddeld hoog. Ook in die periode kunnen er regelmatig warme dagen zijn. Met temperaturen van 25 graden, of hoger.