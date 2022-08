Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit gebeurt er in je brein wanneer je stopt met sociale media

Vakantiekiekjes, leuke momenten en mooie mensen. Sociale media staan er vol mee en ondanks dat een hoop mensen er gebruik van maken, stoppen ook steeds meer gebruikers er tijdelijk of helemaal mee. Het kost hen te veel tijd of het levert te veel stress op. Maar wat gebeurt er eigenlijk in je brein wanneer je stopt met sociale media? Metro vraagt het aan Andres Tober van de Hersenstichting.

Een week stoppen met Instagram. In 2017 leek het een trend in Hollywood, toen het Amerikaanse model Kendall Jenner voor een week stopte met Instagram, omdat ze er naar eigen zeggen te afhankelijk van werd. Ze liet haar 254 miljoen volgers even op zich wachten en ze was niet de enige. Ook Miley Cyrus, Justin Bieber en Ed Sheeran kapten er niet veel later een tijdje mee.

Stoppen met sociale media

Twee dagen geleden gaf ook Spider Man-acteur Tom Holland aan dat hij te overprikkeld zou worden van sociale media. Daarom heeft hij zijn apps verwijderd van zijn telefoon. „Ik neem een pauze, ik verwijder alle apps op mijn telefoon, want dit is slecht voor mijn mentale gezondheid”, vertelt Holland in een opgenomen video aan zijn volgers.



Volgens Andreas Tober van de Hersenstichting is vooral het ‘constant aanstaan’ waar mensen te veel druk van ervaren. „Alle socials zijn gemaakt om je constant aan te laten staan. Het gelukstofje dopamine wordt iedere keer aangemaakt als je een like krijgt, of iets leuks ziet. Wanneer je stopt met sociale media zakt dat wat af en zal je daar dus van moeten afkicken.”

Wel benadrukt Tober dat het eraan ligt in welke mate je met sociale media omgaat. „Als je er te veel druk en stress van krijgt, dan moet je gewoon even pauzeren. Het is helemaal niet erg om te stressen, maar je moet dat niet constant hebben.”

Voldoende rustmomenten

Een beetje stress is helemaal niet verkeerd, maar te veel hiervan is wel schadelijk. „Het zorgt ervoor dat je hersenen minder goed functioneren. Hierdoor kun je bijvoorbeeld vaker dingen gaan vergeten, snel afgeleid zijn en gevoeliger zijn voor negatieve emoties.” Toch zijn er ook manieren om dit te voorkomen. „Geef je hersenen voldoende rustmomenten. Wanneer je dit goed doet, ervaar je bijvoorbeeld meer energie en meer focus.”

Volgers Tober is het dan ook geen verkeerd idee om af en toe even te stoppen met sociale media. „Zolang je hersenen voldoende rust en ruimte krijgen om te herstellen, is er niks aan de hand. Als je teveel stress ervaart van social media, pauzeer dan even.”