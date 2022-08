Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Studenten gunnen Amalia ook na rel Amsterdam een ervaring in een corps

Een meerderheid van de studenten is het niet eens met de beslissing van toekomstig koningin Amalia om af te zien een studentencorps. 78 procent van (ondervraagde) studenten gunt haar een ervaring van een studentenvereniging.

Dat Amalia afziet van een lidmaatschap van een corps, ging vorige week natuurlijk specifiek om het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C.). Dat nieuws volgde op een uitgelekte video waarin mannelijke leden van deze club onder meer verkondigden dat vrouwen ‘sperma-emmers’ zijn.

Onderzoek onder studenten bij start studiejaar

Het verenigingsleven van studenten staat de afgelopen tijd – vooral door dat voorval in Amsterdam – weer volop in de aandacht. De seksistische uitspraken binnen het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C.) leveren negatieve publiciteit op. Ook de heftige ontgroeningen die studenten moeten doorlopen om binnen te komen bij een vereniging staan niet bepaald in een goed daglicht. Ondanks de commotie zijn studentenverenigingen nog steeds in trek. Ruim 78 procent van de studerende jongeren begrijpt namelijk wel dat studenten lid zijn van een vereniging. Toch is bij de helft hun mening over studentenverenigingen in negatieve zin beïnvloed, vanwege de publiciteit naar aanleiding van de speeches vorige maand en de excessen bij ontgroeningen vorig jaar. StudeerSnel.nl, een website om studiedocumenten op te zoeken, ondervroeg voor het tweede jaar op rij duizend studenten over dit onderwerp.

Ontgroening krijgt andere invulling

Vorig jaar kwam tijdens het eerste onderzoek vooral de vraag ‘is een ontgroening van studenten nog wel van deze tijd?’ aan bod. Onlangs maakte het A.S.C. bekend dit jaar de ontgroening voor nieuwe leden een andere invulling te geven vanwege alle ophef. De nadruk ligt op het leren kennen van het bestuur, de leden en de geschiedenis van de vereniging. Er vinden geen beproevingen plaats. Ruim 82 procent van de ondervraagden van het onderzoek van dit jaar staat achter dit besluit. StudeerSnel.nl vroeg studenten ook of zij het tijdens een ontgroening aangeven als zij het te ver vinden gaan. Hiervan geeft 78 procent van de jongeren aan dat ze dit verwachten te doen, ten opzichte van 80 procent vorig jaar.

Studenten zijn het oneens met Amalia

Dat er vrouwonvriendelijk en/of grensoverschrijdend gedrag binnen studentenverenigingen plaatsvindt is de afgelopen weken duidelijk geworden. Meer dan een kwart van de jongeren die gepeild zijn door StudeerSnel heeft dit tijdens zijn of haar lidmaatschap gezien of meegemaakt. Dit gedrag heeft Amalia’s beslissing om lid te worden van het Amsterdamsch Studenten Corps beïnvloed. Een kleine minderheid van 48 procent geeft aan het eens te zijn met Amalia haar beslissing om geen lid meer te worden van het Corps. Toch geeft een ruime meerderheid van 78 procent aan dat zij haar wel de ervaring van een studentenvereniging gunnen.

Marnix Broer, CEO van StudeerSnel.nl: „Ik begrijp dat studenten het leuk en misschien ook wel spannend vinden lid te worden van het Corps. Maar een echte ontgroening lijkt niet nodig. Slechts een derde van de ondervraagde studenten zegt dat het een band voor het leven schept die je zonder ontgroening niet zou kunnen bereiken.” Nieuwe studenten denken daar anders over. In die groep ziet twee derde (64 procent) door de ontgroening een levenslange bondgenootschap voor zich.

‘Amalia komt niet in een old boys network’

Studenten zien het corps allang niet meer als een old boys network waardoor ze in een kruiwagen een glansrijke carrière binnenrijden. Amalia, wiens carrière door haar geboorte natuurlijk automatisch richting het koningschap gaat, hoeft dat ‘old boys-gevoel’ dus niet te verwachten. Denken de studenten. Gevraagd naar de belangrijkste reden om lid te worden van een studentenvereniging, vindt 8 procent dit handig voor „je carrière later”. Van de studenten die lid zijn van een studentenvereniging geldt dit voor nog maar 3 procent. Zij zien dit bijna allemaal (op 5 procent na) vooral als een mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen of het studentenleven op te leuken (totaal leden en niet-leden 87 procent). Amalia moet dat ‘opleuken’, zoals het er nu voor staat, gaan missen.