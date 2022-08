Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Realityserie Ronnie Flex is terug: geld verdienen hard nodig en… een poepexplosie

Is het spetterende podiumleven vs. het kneuterige gezinsleventje bij Ronnie Flex terug na barre coronatijden? Ja! Het is de insteek van de nieuwe real life-soap Ronnie: De Familie Flex die vanaf vandaag op Videoland te zien is. Springen maar in die dampende feesttent! En lekker spatteren met een baby in een badje.

Ooit zagen we Ronnie Flex’ struggle met wiet in de docu De Vlucht van Ronnie. Vorig jaar liet Ronell Plasschaert (30) – zoals hij echt heet en door Demi ook zo genoemd wordt – de camera’s toe in Ronnie: Voor Altijd Samen. Daarin zagen we hem met zijn zwangere vriendin Demi de Boer, dochter van oud-voetballer Ronald, en Nori, dochter uit een eerdere relatie. In een interview met Metro zei hij toen: „Ik heb het wel altijd zo gewild. Een gezin, stabiliteit, balans.” Hoe gaat het verder na barre en optredensloze coronatijden? We keken alvast voor Blik op de Buis, de Metro-rubriek waarin Erik Jonk nieuwe en opvallende tv-programma’s van de reguliere omroepen en streamingdiensten bespreekt.

Ronnie Flex inmiddels vader

Met de komst van kleine Remi is er veel veranderd in huize Flex. Chaotische (maar sfeervolle) taferelen in de popzalen en op festivals, zijn chaotische (maar komische) taferelen thuis geworden. Ronnie Flex en Demi hebben het afgelopen half jaar kunnen wennen aan de gezinsuitbreiding. Dit voorjaar meldde zij ‘de bladen’ en showbizz-programma’s dat zij graag een tweede kindje willen, als dat ze gegeven is. Liefst een zoon, bekende de rapper vanmorgen aan De Telegraaf. En daarbij ook aankondigde in 2023, op grote evenementen na, een jaar lang een break te gaan houden.

We moeten het dus vooral met Ronnie: De Familie Flex doen. Zijn muziekfans zullen blij zijn, want behalve dat ge-oetepetoet in eigen huis, is natuurlijk ook de wereld weer open. De agenda van zanger/rapper en producent Ronnie Flex is – mooi voor hem – weer overvol en die chaotische, sfeervolle taferelen terug. Zo staat hij deze week op het enorme Sziget-festival in het Hongaarse Budapest. Hij kan er gewoon Nederlands praten en zingen, want liefst 15.000 muziekliefhebbers uit ons land zijn naar Oost-Europa afgereisd.

Passen en meten voor Demi de Boer

Gaan we dat Sziget in Ronnie: De Familie Flex al zien? Dat weten we op dit moment nog niet. Maar naast tal van optredens zien we zeker het feit dat er veel op het bordje van Demi de Boer terechtgekomen is, nu ‘pa het brood op de plank moet zingen’. Naast het moederschap heeft ook zij dromen en carrière-ambities, dus dat is een hele puzzel. Kortom: hoe gaat het met de twee (en de kleintjes) in deze turbulente periode? We volgen Demi en Ronnie in hun werk en privéleven.

„Long time no see“, zegt Demi meteen stralend in de camera. Met vervolgens een beeld van het gezin lekker kneuterig bij een zwembad. Er volgen familiekiekjes. Ronnie Flex is veel onderweg en geeft toe dat na twee rustige coronajaren geld verdienen eigenlijk wel hard nodig is. Demi, voordat er net ‘een poepexplosie’ gaande is: „Moeder zijn is het mooiste wat er is.” Maar ze verwacht ook een zware periode door alle optredens van haar vriend de rapper. Nori heeft ze ook nog eens drie dagen per week. De twee plannen daarom regelmatig date-nights, al wonen ze onder één dak. En Demi heeft een wijsheid in pacht, of noem het een tip: „Vrouwen, niet gaan zeiken. Want dan krijg je alleen maar nog meer gezeik.”

Vader als verrassing

We zien ook de feestelijke onthulling van de cover van een nieuwe Linda.meiden. Demi staat erop met Remi, net als Ronnie Flex diezelfde cover ooit met Nori sierde. Hij moet het feestje overslaan, omdat hij bij de Vrienden van Amstel LIVE moet optreden. Niet getreurd, er is nog meer feest. De eerste aflevering van Ronnie: De Familie Flex heet Verrassing. De verrassing blijkt de komst van Ronnie’s vader naar een barbecue in de tuin. Hij is overgekomen uit Los Angeles, terwijl zijn zoon van niets wist. De barbecue lag voor het festijn ‘nog in duizend delen’, maar alles komt goed. Het leuke stel vertelt op de bank nog over feesten bij hen in het algemeen. Ronnie Flex: „Een oom is hier nog een keer op de bank gecrasht.” Demi: „Onze feestjes gaan nét iets anders.”

Niks mis met serie Ronnie Flex en zijn gezin

Is Ronnie: De Familie Flex alles bij elkaar genomen wat? Eerlijk gezegd is er vooral weinig mis mee. Kijkers vonden het eerste seizoen ook wel prima, dus waarom zou je veel veranderen? En acteren moet je in een realityserie al helemaal niet doen.

Maar eerlijk gezegd zijn realityseries meer geschikt voor een groot publiek als er écht iets gebeurt. Neem vakantieparkenman Peter Gillis bijvoorbeeld en zijn real life-soap Massa is Kassa. Nu hij zijn vriendin Nicol heeft mishandeld, zitten er bij de start van het volgende seizoen ongetwijfeld massa’s mensen klaar. Niet dat zo’n mishandeling goed is, integendeel, maar voor een tv-programma over het leven van mensen is het natuurlijk op zo’n minst interessant. En reken maar dat de pleuris uitbreekt als SBS6 besluit er slechts wat aan de kantlijn aandacht aan te besteden. Of kijk naar de familie Meiland. Ze zijn niet te vermijden, duiken ook op in andere programma’s waarbij moeder Erica bijvoorbeeld rept over het dragen van hoofddoekjes en hup: de 1 miljoen kijkers blijven een garantie.

Maar ja, Ronnie Flex kan er ook niks aan doen dat hij is zoals hij is. En daarmee heeft hij fans genoeg.

Aantal blikken uit 5: 3 (voor de fans, 2,5 voor de rest).

Elke week verschijnt er op Videoland een nieuwe aflevering van Ronnie: De Familie Flex.