Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dance Valley-baas Brian. B beschuldigd van verkrachting, ontkent aantijgingen

De directeur van dancefestival Dance Valley, Brian B., wordt beschuldigd van verkrachting. Dit kwam naar buiten door een verklaring op Instagram van het vermeende slachtoffer, een Spaanse vrouw (52). B. ontkent in alle toonaarden.

Carol Sepulvida wijdde gisteren op Instagram uitgebreid uit over het incident.

De verklaring van het slachtoffer

Sepulvida schrijft dat het op 10 april in Madrid plaatsvond. Ze vertelt dat ze hem tot die dag niet kende en dat ze elkaar ontmoetten in een bar. „Hij won ons vertrouwen door namen te noemen van mensen in de dance-industrie, waar ik ook enkele jaren in heb gewerkt.”

B. zou foto’s hebben laten zien van zijn gezin en daarbij hebben gezegd dat zijn vrouw er niet bij was omdat ze zich ziek voelde. Later ging de groep naar een club, vertelt Sepulvida. „We raakten aan de praat en hij toonde interesse in mijn werk als kunstenaar. Op een gegeven moment besloot ik naar huis te gaan, omdat ik de volgende dag vroeg op moest. Hij zei dat hij graag met me mee wilde gaan, dat mijn huis dicht bij zijn hotel was. Maar dat hij ook een van de schilderijen wilde zien waar we het over hadden gehad en die ik hem op mijn telefoon had laten zien.”

Nachtmerrie

Dit is waar het volgens Sepulvida fout ging. „Nadat ik de deur van mijn huis opendeed, begon de nachtmerrie. Hij duwde me naar binnen en verkrachtte me op brute wijze.” De vrouw zegt kort hiervoor nog operatief behandeld te zijn voor baarmoederhalskanker. „Na veel NEE en veel geblaf van mijn hond, vertrok hij. Hij zei me dat hij me zou vermoorden als ik zou praten.”

Sepulvida geeft aan dat ze op dit moment meerdere traumabehandelingen ondergaat. B. zou volgens haar tot een paar weken geleden in Madrid vast hebben gezeten en op borgtocht vrij zijn, in afwachting van het proces.

De vrouw vertelt ook waarom ze dit met de wereld deelt. „Omdat deze man op het moment vrij rondloopt. Want als iemand mij doodt, wil ik tenminste dat jullie en mijn familie weten wie het gedaan heeft.”

Ze sluit af: „Ik wil de aandacht van het rechtssysteem vragen om sneller te zijn in deze zaken. Hij is een vrij man. Eén die door kan gaan met het pijn doen van andere vrouwen. En omdat er in de elektronische muziekindustrie geen plaats is voor mannen als deze en al helemaal niet in machtsposities.”

Dance Valley-baas B. ontkent de beschuldigingen

B. heeft een verklaring uitgegeven waarin hij de beschuldigingen ontkent: „Het klopt dat ik eerder dit jaar in Spanje ben aangehouden, maar in de strafprocedure die naar aanleiding van de beschuldigingen heeft plaatsgevonden, waarin beide versies van het verhaal werden gehoord, ben ik door de Spaanse rechter vrijgelaten. Ik ontkende, en ontken nog steeds de beschuldigingen van deze vrouw.”