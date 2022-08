Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Chris Zegers bij Op1 gecorrigeerd over Oekraïne: ‘Dit is Russische propaganda’

Chris Zegers heeft zich met zijn mening niet populair gemaakt aan tafel bij Op1. De acteur en presentator sprak zich gisteravond uit over de oorlog in Oekraïne en vindt dat ook het Westen het nodige valt te verwijten. Maar in dat verhaal ging de Op1-tafel niet mee. Sterker nog, hij werd al snel de les gelezen door enkele tafelgasten. „Dit komt rechtstreeks uit de Russische propaganda.”

Het is inmiddels een half jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel en dat was ook onderwerp van gesprek aan tafel bij talkshow Op1. Daar bespraken NAVO-topman David van Weel en de in Nederland wonende Oekraïense Vita de Geus-Kovalenko de huidige situatie en de toekomst van Oekraïne. Halverwege het item wilde Chris Zegers ook zijn zegje doen over de oorlog.

Chris Zegers: ‘Oekraïne slachtoffer vanwege politiek Westen ‘

„Ik vind het vreselijk dat Oekraïne slachtoffer is van de inval van Rusland. Ze zijn slachtoffer, mede vanwege de geopolitiek van het Westen”, begon hij zijn verhaal. „Ik denk dat daar de prioriteit moet liggen bij de NAVO”, wendde hij zich tot NAVO-topman David van Weel, die ook aan de Op1-tafel zat. „Blijf in overleg met Rusland. Want ik zie nu juist vooral het opvoeren van de militaire getallen.”

Dat is volgens Chris Zegers niet de oplossing om uit het conflict te komen. „Is het niet de grootste oplossing om prioriteit te zoeken in overleg? We moeten in contact komen met Rusland om tot een oplossing te komen. Dan blijft Oekraïne niet nog langer het slachtoffer.” Dat is veel beter dan ‘het blijven opvoeren van de polemiek’, iets waar het Westen en de NAVO zich nu schuldig aan maken, aldus de televisiepresentator.

NAVO-topman over woorden Chris Zegers: ‘Russische propaganda’

Met die woorden kreeg hij het aan de stok met NAVO-topman David van Weel. Die zei dat de woorden van Zegers ‘rechtstreeks uit het Kremlin-narratief komen’. „Dit idee, dat Oekraïne slachtoffer is door de politiek van het Westen, komt rechtstreeks uit hun propaganda”, zei hij.

Volgens hem ligt de oorzaak van de inval alleen bij Rusland. „Het ligt niet aan de NAVO of aan de Westerse politiek. We hebben tot op het laatste moment de gesprekken opengehouden. Daarbij bleven we kijken naar compromissen, zoals bij de stationering van de troepen bij de oostgrens. Maar het was heel duidelijk dat Poetin zijn keuze al gemaakt had.”

‘Mensen zijn nu niet bereid om te praten’

Ook De Geus-Kovalenko haakte in op de woorden van Chris Zegers. „Sorry hoor, als Oekraïner wil ik nog wel wat toevoegen. In deze fase moet je kwaad met kwaad bestrijden”, richtte ze zich tot de televisiepresentator en acteur. „Er zijn al zoveel slachtoffers gevallen”, doelt ze op de oorlogsmisdaden in haar land. „Je moet rekening houden met het gevoel, mensen zijn nu echt niet bereid om te praten.”

Ook op sociale media klinkt kritiek op de woorden van Chris Zegers.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We zijn op het punt dat Chris Zegers ons in #op1 komt vertellen hoe de Oekraïene oorlog op te lossen… — Sjoerd Druiven (@sjoerddruiven) August 23, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Chris Zegers, @StateRacing spreekt in @op1npo ongegeneerd het Rusland narratief uit dat de NAVO/Oekraïne de inval aan zichzelf heeft te danken. Met naast zich een Oekraïense vrouw, die zojuist vertelt dat haar familie ook bezet is.

Ongelooflijk. Wat een eikel. — Rob Smittenaar (@floorplaycoach) August 23, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Chris Zegers kan zich beter met zijn eigen werk bezighouden dan als duider van de Oekraïne-oorlog op te treden. Door vervolgens ook nog het narratief van Poetin van stal te halen dat Oekraïne slachtoffer is vd Westerse geo-politiek.

Niets blijft ons in dit land bespaard. #op1npo — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) August 23, 2022

Al krijgt hij ook van sommige kanten steun vanwege zijn woorden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Chris Zegers zegt iets wat veel mensen niet willen horen. Alleen het geluid van de overheidsmarionetten doet er toe blijkbaar #op1 #NPO #chriszegers — Edgar (@Eggert) August 24, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Chris Zegers heeft kritiek op de Westerse geopolitiek t a.v. Oekraïne maar wordt direct van alle kanten aangevallen. Net als in Rusland wordt een afwijkende mening over de oorlog niet geduld @op1npo — KeesvanKuik ⭕ (@BlogKees) August 23, 2022

Chris Zegers benadrukt dat hij achter Oekraïne staat

Na die harde woorden trok Zegers zijn keutel een beetje in. „Ik sta achter de Oekraïners in dezen”, wilde hij verduidelijken. „Maar ik zit vooral te denken, wat is nu de beste oplossing? En ik geloof dat de beste oplossing altijd blijft om in gesprek te blijven met de agressor. Ondanks de invasie die Rusland heeft gedaan.”

Daarin ging de in Nederland wonende Oekraïense niet mee. „Nee, ze praten andere taal. Als je in gesprek blijft, dan veroveren ze de andere provincies”, schetste ze het pijnpunt.

Overleg Rusland en Oekraïne moet er ooit van komen

Toch zal het er ooit van moeten komen: een overleg tussen Oekraïne en Rusland. Dat weet ook NAVO-topman David van Weel. „Dat overleg komt er uiteraard. Elk conflict, zelfs de Tweede Wereldoorlog, is geëindigd in politiek overleg. De vraag is alleen wanneer beide partijen denken dat de oplossing daarin gevonden kan worden.”

Volgens hem ligt de bal vooral bij Rusland. „Maar we zien bij Rusland nog geen enkele verandering. Ze hebben hun doelen niet bijgesteld en als dat zo blijft kun je niet met ze rond de tafel. We kunnen niet belonen dat Poetin met grof geweld 20 procent van een land inneemt. Dit is niet het moment. Maar het moment gaat komen in de toekomst, laten we dan vooral hopen dat Oekraïne de overhand heeft.”

Kijk de Op1-aflevering van gisteren terug via NPO Start.