Rapport over oorlogsmisdaden in Oekraïne: ‘Burgers mishandeld, vermoord en verdwenen’

Russische militairen hebben in het zuiden van Oekraïne grote oorlogsmisdaden begaan. Dat schrijft Human Rights Watch in een rapport. In de regio’s bij onder meer Cherson, Melitopol en Zaporizja zouden burgers getiranniseerd worden door de bezetter.

„Russische troepen hebben de bezetten gebieden in Zuid-Oekraïne veranderd in een zwart gat van angst en wetteloosheid”, zijn de woorden van onderzoeker Yulia Gorbunova in het rapport. “Marteling, inhumane behandeling en willekeurige opsluitingen van burgers zijn voorbeelden van geregistreerde oorlogsmisdaden.

Getuigen oorlogsmisdaden Oekraïne

De mensenrechtenorganisatie sprak met 71 mensen uit verschillende steden in de regio’s rondom Cherson en Zaporizja. Vanuit die gesprekken kwamen zeker 42 getuigenverslagen van willekeurige opsluiting van burgers en martelingen. Ook zijn verschillende mensen spoorloos verdwenen na te zijn opgesloten door Russische troepen. Ook worden krijgsgevangen gemarteld en vermoord.

Burgers die de gruwelijkheden overleefden getuigen ervan in elkaar te zijn geslagen met onder meer honkbalknuppels en metalen buizen. Een vrouw vertelt dat haar man vier dagen werd vastgehouden en onder meer werd gemarteld met elektrische schokken. Er is minstens één geval bekend van een burger die is afgevoerd naar de Krim waar hij dwangarbeid moet verrichten. „Je weet niet wanneer ze je komen halen en wanneer ze je weer laten gaan”, omschrijft een journalist de angst die er heerst.

Ene „Oleh” vertelt in het rapport dat hij samen met andere gevangenen urenlang werd verhoord en mishandeld en daarna bijna een maand vastgehouden terwijl ze te weinig te eten kregen. Oleh kreeg stroomstoten en werd verstikt met een plastic zak. Oleh overleefde het met zeer zware verwondingen, terwijl andere gevangenen stierven.

‘Oekraïners leven in hel’

Alyona vertelt het verhaal van haar man Vitali, die in hun eigen huis zwaar werd toegetakeld. Daarna werd het echtpaar en hun zoontje afgevoerd. De vrouw en het kind werden onder een brug gedumpt, waarna ze midden in de nacht hun weg naar huis moesten vinden. Vitali bleef spoorloos. Later kreeg Alyona een telefoontje: haar man was met vastgebonden handen en een gewicht aan zijn voeten gevonden in een rivier.

„Oekraïners in bezet gebied leven in een hel”, zegt Gorbunova. „Russische autoriteiten en internationale onderzoeksinstanties zouden onmiddellijk een onderzoek in moeten stellen naar oorlogsmisdaden van Russische troepen in deze gebieden.” Al aan het begin van de oorlog kwamen er geluiden uit Oekraïne van het verkrachten, mishandelen en vermoorden van burgers.