Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Redactie Jinek over ‘absurde’ keuze: ‘Het onderwerp was besproken’

Kunstenares en actrice Micky Hoogendijk vond het ‘absurd’ dat Eva Jinek haar overviel met de beelden van de aanslag waar zij in 1994 slachtoffer van was, maar de redactie van het RTL-programma Jinek kan zich niet helemaal vinden in de kritiek. Volgens een woordvoerder van de talkshow was het onderwerp wel degelijk besproken in het voorgesprek.

Eerder dit jaar schoof de actrice aan bij Jinek om te praten over haar verhuizing naar een boerderij in Brabant. Maar toen besloten Eva Jinek en haar redactie de beelden te laten zien die vlak na de bomaanslag waren gemaakt. Als gevolg van de aanslag verloor haar toenmalige vriend Rob Scholte zijn benen, Hoogendijk kreeg een miskraam.

Micky Hoogendijk over Eva Jinek: ‘Totaal niet op voorbereid’

„Het was absurd, ik was daar totaal niet op voorbereid”, vertelde Hoogendijk op NPO Radio 1. „Het zou gaan over mijn nieuwe huis en mijn werk. En opeens kregen we, alsof het een grappig filmpje was, live beelden van minuten na de aanslag”, haalde ze uit naar de programmamakers.

Ze schoot meteen in de overlevingsstand, zei ze. „Ik heb een vorm van post-traumatic stress disorder (PTSS), daar schiet je dan meteen weer in. Alsof je een overlever van de MH17-crash beelden van de crash laat zien en zegt: goh, wat vervelend zeg, dat je naar beneden werd gehaald.”

Redactie: ‘Onderwerp is in voorgesprek besproken’

Het was nooit de intentie van de redactie van Jinek om Micky Hoogendijk te overvallen met de beelden, laat een woordvoerder van RTL weten aan ANP. De redactie van Jinek heeft gisteren, na het interview op NPO Radio 1, contact gehad met Hoogendijk.

De redactie vindt ‘het heel vervelend dat Micky met zo’n gevoel in onze show heeft gezeten’, zegt een woordvoerder. „We staan in goed contact met haar.” Toch moet de woordvoerder wel iets van het hart. Want volgens hem is het verhaal niet zo zwart-wit als de actrice het verhaal op de radio schetste. „Het onderwerp is in het voorgesprek besproken.”

Wel snapt de woordvoerder van de RTL-redactie ‘heel goed dat het dan met beelden erbij in de liveshow heel overweldigend kan voelen’. „Dat is nooit onze bedoeling of intentie en dit is voor ons ook een les om hier in het vervolg nóg nauwkeuriger mee om te gaan.”