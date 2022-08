Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem liet kioskmedewerker huilen: ‘Het is idioot’

Maarten van Rossem heeft gisteravond uit de doeken gedaan hoe hij ooit een medewerker van een kiosk aan het huilen bracht. Dat gebeurde na een aanvaring over een geldbiljet van 100 euro, zei hij in de uitzending van De Slimste Mens. Het jurylid van de spelshow zei dat de kioskmedewerker op treinstation Utrecht Centraal in huilen uitbarstte nadat Maarten van Rossem haar vertelde dat hij haar baas wilde spreken, vanwege een volgens hem ‘idioot’ incident.

‘Ding, ding, ding’, het bekende geluid van het belletje rinkelde gisteravond nadat spelshowhost Philip Freriks aan de kandidaten Ferdi Stofmeel, Jip van den Toorn en Erik van Muiswinkel vroeg hoeveel waarde een geel eurobiljet vertegenwoordigde. Niemand wist de vraag goed te beantwoorden. En dat had een duidelijke reden, want zo’n geel eurobiljet, wie komt dat tegenwoordig nog tegen? Vrijwel niemand, waren de kandidaten en Maarten van Rossem het met elkaar eens.

Maarten van Rossem: ‘Ze barstte in huilen uit’

Dat herinnerde Maarten van Rossem aan de aanvaring die hij ooit beleefde op Utrecht Centraal over een geldbiljet van 100 euro. „Dat is het interessante. Je ziet die dingen nooit. Ik was eens twee weken in Oostenrijk geweest. En in plaats van de 50 eurobiljetten die wij hier normaal vinden, beschouwen ze daar de biljetten van 100 euro als normaal”, begint hij zijn anekdote.

„Dus ik kom op het station van Utrecht Centraal aan en ik denk: ‘Ik ga even een tijdschriftje kopen’. Ik lever mijn Oostenrijkse 100 eurobiljet in en die mevrouw zegt dat ze dat niet kan accepteren. Waarop ik zei dat dat wel erg treurig is. ‘Dan wil ik graag uw chef spreken’, zei ik, ‘en dan ben ik benieuwd hoe dat afloopt.’ Waarop ze in huilen uitbarstte”, herinnert Maarten van Rossem zich het incident.

‘Het is echt idioot’

Die chef kwam er nooit, zegt het jurylid van De Slimste Mens. „Toen dacht ik: niet zeiken. Dan gebruik ik dat plastic wel”, doelt hij op zijn pinpas. „Maar het is echt idioot. Ik kon mijn 100 euro alleen kwijt bij de kruidenier om de hoek. Maar dat was alleen omdat hij wist wie ik was”, deelt Maarten van Rossem zijn ergernis over de eurobiljetten. Kijkers horen zijn ergernissen wel vaker aan. Zo ging hij enkele weken geleden los op Martien Meiland en de PVV, wat zelfs tot Kamervragen leidde.

Philip Freriks herinnert zich zelfs nog eurobiljetten van 500 euro. „Ja, daar zijn ze mee gestopt”, weet Maarten van Rossem. Dat komt volgens hem omdat criminelen er misbruik van maakten. „Want het blijkt dat als je de biljetten op je buik plakt, dan kun je voor één miljoen op je buik plakken. En met mijn buik is dat misschien wel 2 miljoen”, krijgt hij de lachers op de hand.

Het is momenteel de finaleweek van De Slimste Mens. In de uitzending van gisteren moesten kijkers afscheid nemen van cartoonist Jip van den Toorn af. Erik van Muiswinkel werd de slimste van de dag. Aankomende vrijdag is de finale van dit seizoen. Kijk de aflevering van gisteren hier terug.