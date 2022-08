Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bonje in Shownieuws om genderneutrale voornaamwoorden: ‘Enorme vertrutting’

Iemand aanspreken met de voornaamwoorden die hij, zij of hen kiest: niet moeilijk, toch? Voor Guido den Aantrekker, hoofdredacteur van Story, is dat blijkbaar een ander verhaal. Hij vindt dat de maatschappij aan het ‘vertrutten’ is en dat hij niet gedwongen kan worden om iemands voornaamwoorden van voorkeur te gebruiken. Het leidde onlangs tot een kleine discussie in de studio van Shownieuws.

Presentatrice Dyantha Brooks wil het namelijk wél goed doen en probeert dat ook. Alhoewel ze een paar foutjes maakte toen het ging over presentator Raven van Dorst, die zich niet identificeert als man of vrouw en dus ook niet wil dat iemand hen zo aanspreekt, herpakt ze zich. Brooks noemde Van Dorst namelijk steeds ‘zij’. Aan het eind verbetert ze zichzelf: „Ik wil het nog wel even goed afsluiten. Ik begon over Raven en toen had ik het ook weer over ‘zij’. Dat moet volgens mij ‘hen’ zijn.” En dan gaat Den Aantrekker los.

‘Vertrutting van de maatschappij’ aldus Guido den Aantrekker in Shownieuws

Aanleiding voor het gesprek over Van Dorst is namelijk dat de organisatie van de Televizier-Ring de categorie ‘beste presentator’ en ‘beste presentatrice’ samenvoegt tot één categorie, die dus geen gender heeft. Volgens Brooks en Den Aantrekker is dat (mede) gedaan voor Van Dorst. Die gooide namelijk hoge ogen met het programma Boerderij Van Dorst. Den Aantrekker: „De AVROTROS is aan het meesurfen op de nieuwe wokestroming die in Nederland aan het ontstaan is, heb ik het idee.” Volgens hem is de maatschappij „enorm aan het vertrutten”. „Je voelt wel aan dat het een soort links-progressieve prijs gaat worden.”

Dan noemt hij Van Dorst ook nog eens „een hermafrodiet” die zo volgens hem dus „beide prijzen kan winnen”. Wanneer Brooks haar fouten rechtzet, kan de Story-baas het niet laten een opmerking te maken. „Ik wil toch één ding zeggen, want toch stoort het me. Jij zegt nu ook weer ‘hen’. Als die mensen dat in hun eigen kringen willen doorvoeren, prima, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat ik gedwongen wordt om iemand ‘hen’ te noemen als ik het daar zelf niet mee eens ben.”

En daar gaat Brooks dan weer tegenin: „Ik heb gezegd dat ík het graag goed wil afsluiten. Als jij haar ‘zij’, ‘hem’ of ‘haar’ wil noemen, doe je ding, maar ik kan me voorstellen dat als zij heeft aangegeven dat ze dat fijn vindt…” In deze zin noemt Brooks Van Dorst ook bij de verkeerde voornaamwoorden, maar ze verbetert zich hierna wel. Volgens Den Aantrekker is dat echter allemaal te ingewikkeld. „Ik ken best wel wat mensen en dan zou ik van iedereen een lijst op de keukenkast moeten hangen van: oh, die wil ‘hen’ genoemd worden, die ‘hij’, die ‘zij’.”

De Story-baas wil in Shownieuws nog tot een compromis komen met Brooks, maar die heeft het wel gezien: „We gaan verder.”