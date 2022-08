Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek bij Op1 op kritiek op Tim den Besten vanwege Sinterklaasliedje bij Pride

Wat er ook gebeurt, er is altijd wel iemand die kritiek heeft. En nu is er zelfs kritiek op kritiek. Ja, bij Op1 ging het gisteren over de kritiek die Tim den Besten net na Pride over zich heen kreeg. Hij dacht namelijk vriend Nicolaas Veul op een boot te zien staan en begon ‘Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht’ te zingen. Hij werd beticht van racisme, barstte tijdens een radio-uitzending in huilen uit en heeft zich al meermaals verontschuldigd. Maar is die kritiek wel terecht? Zihni Özdil, columnist voor Elsevier Weekblad en lid van het Metro-panel, vindt in ieder geval van niet.

Na de kritiek op zijn Sint-liedje tijdens Pride haastte Den Besten zich met een excuus via Instagram: „Het was een spontane, maar domme actie”, gaf hij toe. „Het spijt me.” Hij benadrukt dat hij er nooit iets racistisch mee bedoelde, maar voor sommigen was de kous daarmee niet af. Overdreven, vindt Özdil. De ophef ging namelijk om het woord ‘knecht’, mensen kregen het idee dat Den Besten dat koppelde aan een zwart persoon op de boot.

‘Koloniaal dat mensen ‘knecht’ koppelen aan zwarte mensen’

Bij Op1 gaat de columnist daar recht tegenin. „Ik vind het juist koloniaal dat mensen blijkbaar het woord ‘knecht’ koppelen aan een zwart persoon.” Presentator Jort Kelder opende de uitzending van Op1 gisteren zo: „Het Zwarte Pieten-debat ging dit jaar vroeg van start, met een verkeerd begrepen serenade op de Pride van tv-presentator Tim den Besten.” We zien een klein stukje van Den Besten in tranen bij een radio-uitzending, duidelijk van slag. „Dit is gewoon zó niet iets dat ik zou doen.” Daarna kreeg hij honderden haatberichten.

Özdil dacht, toen hij de ophef zag, dat het een sketch was. „Het is zo absurd. We horen het hier luid en duidelijk: hij ziet een vriend die Nicolaas heet en die plaagt hij even. De context is volledig duidelijk. Begrijp me niet verkeerd: Zwarte Piet is een racistisch karikatuur, maar ik dacht dat we hadden afgesproken dat het een Kleurenpiet of Regenboogpiet zou worden, dát zijn knechten. Dat je alleen dat woord al koppelt aan een zwart persoon, vind ik koloniaal.”



Tim den Besten maakte huilend zijn excuses voor het zingen van een sinterklaaslied. @ZihniOzdil: "Hij ziet een vriend die Nicolaas heet en die plaagt hij even. De context is heel duidelijk. Ik vind het juist koloniaal dat mensen het woord knecht koppelen aan zwarte mensen." #Op1 pic.twitter.com/AOg7OSLT4q — Op1 (@op1npo) August 9, 2022

Özdil uit bij Op1 kritiek op ophef over Tim den Besten

„Al die mensen die ervoor hebben gezorgd dat hij daar, heel gênant, jankend op de radio sorry moest zeggen, die koppelen het woord ‘knecht’ dus automatisch aan zwarte mensen.” Maar volgens Kelder ligt het ook aan de regie, omdat die precies op dat moment een zwart persoon op de boot in beeld bracht. Özdil: „Mogen zwarte mensen niet op een boot staan met witte mensen eromheen terwijl iemand een grap maakt over zijn vriend Nicolaas? Het woord ‘knecht’ heeft niks te maken met zwarte mensen. Mensen die dat wel denken en bij de woke-cancelsekte horen, die zijn pas koloniaal.”

Op1-presentatrice Welmoed Sijtsma zegt dat de mensen die kritiek hadden op Den Besten, vooral het liedje niet vonden kunnen. „Die mensen zeggen: hij had überhaupt dat liedje niet mogen zingen.” Maar volgens Özdil hebben we te maken met „een heel radicale sekte die op geen enkele manier bezig is met emancipatie en anti-racisme”.

Volgens de columnist gaat het in dit geval niet om wat Den Besten zei, maar om wat „de culturele elite in Nederland ervan maakt”. „De zwarte mensen die hij daarna tegenkomt, die zijn helemaal niet bezig met dit soort Grachtengordel-gedoe.” Volgens Özdil heeft het land ‘helemaal niks’ aan dit soort ophef.

Je kunt de meest recente aflevering van Op1 terugkijken bij NPO start.