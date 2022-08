Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ewout Genemans bezoekt louche erotisch ‘modellenhuis’: ‘Naar gevoel van’

Ewout Genemans neemt in de eerste aflevering van zijn docu-serie Ewout het wel en wee van de Amerikaanse porno-industrie onder de loep. Waar hij de geldtoestroom van OnlyFans-modellen ontdekt, maar ook ziet hoe kil en koud de erotische industrie kan zijn.

Genemans reist samen met de Nederlandse Anna Bron naar Los Angeles, die daar een glansrijke pornocarrière wil opzetten. Genemans ontmoet haar en haar vriend Gregory Deira. Het koppel genereert hun inkomsten via OnlyFans, het platform waarbij je erotische content deelt met volgers. Mocht je hier en daar weleens een aflevering van Temptation Island hebben meegeschnabbeld, dan herken je Gregory wellicht. Hij deed destijds mee aan het realityprogramma met zijn ex-vriendin Karina.

Het koppel deelt pikant materiaal via social media-platformen. Genemans vraagt zich af hoe ver ze daarin gaan. „Eerst had ik wel grenzen, maar nu ik helemaal naakt in beeld ben gegaan, wil eigenlijk alles wel proberen.” OnlyFans heeft volgens Anna een verslavende werking en het stel legt uit dat ze soms 30.000 tot 45.000 euro aan maandelijkse inkomsten hebben, door, zoals Gregory dat vertelt, „met de billen bloot te gaan”. Inkomsten die hij met een andere baan niet zo gemakkelijk zou verdienen.

Maar Anna wil een stapje hogerop en Genemans gaat met haar mee naar LA. „Snap je nou dat mannen dit opwindend vinden?”, vraagt Genemans terwijl Anna voor het Hollywood-teken in een weinig verhullende outfit een filmpje maakt. „Nee, eigenlijk niet”, reageert de OnlyFans-ster.

Argwaan bij louche ‘modellenhuis’

Maar Genemans brengt in de porno-hoofdstad ook een bezoekje aan het ‘modellenhuis’ van erotisch talentmanager Chris Cane. Bij hem thuis huren actrices een kamer of een bank in de woonkamer. Maar de woning is vies, rommelig en verre van glamoureus. Cane woont samen met de modellen en krijgt 15 procent van hun inkomsten, plus de huur voor hun slaapplaats. En bij Genemans is de argwaan van z’n gezicht af te lezen.

Daarna blijkt hoe ijskoud deze industrie kan zijn. Cane stelt Genemans voor aan een van zijn talenten, de 20-jarige singer-songwriter Lilith. Die daarna voor de camera van de Ewout-crew haar kleren moet uittrekken en een rondje moet draaien. Genemans wordt zichtbaar ongemakkelijk en ineens staat het meisje bijna geheel naakt voor hen.

Ewout Genemans hoort wanpraktijken aan

De documentairemaker heeft overduidelijk zijn vraagtekens bij de aanpak van Cane. De meisjes die hij begeleidt, komen veelal uit conservatieve families, hebben geen diploma en worstelen met trauma’s uit het verleden. Maar Cane blijft zakelijk. Genemans kaart aan dat, in zijn ogen, de meisjes best eens psychische problemen kunnen hebben en of het wel verantwoord is om hen in deze industrie toe te laten. Maar Cane blijft daar praktisch over en ziet geen problemen, zolang zij dit zelf niet aankaarten. Genemans verlaat ‘The model house’ en houdt er, zoals hij omschrijft, „een naar gevoel aan over”.

Ook interviewt hij later in de aflevering van zij docu-serie Ginger Banks, die al veertien jaar in de porno-industrie werkt. Ze kaart de wanpraktijken aan die zich voordoen in deze wereld. Van ongewenste aanrakingen of extreem heftige scènes waarbij zij en mede-actrices flauwvielen en gewond raakten. Iets waarin volgens haar nog een hoop valt te verbeteren.

Veel geld verdienen met OnlyFans

OnlyFans-ster Anna ziet overigens weinig hobbels in haar carrière. Hoewel ze uiteindelijk niet besluit om de Amerikaanse industrie te betreden onder een management, richt ze zich op Amerikaanse OnlyFans-sterren. Daar maakt ze content mee voor haar eigen volgers. Genemans vraagt zich af of Anna nooit twijfels heeft over haar baan. Voor de toekomst en haarzelf. Maar het geld lonkt te veel, blijkt uit de reactie van het OnlyFans-model.

