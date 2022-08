Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe zit het met Fenna en Martijn uit B&B Vol Liefde?

Jouw dagelijkse B&B Vol Liefde-honger wordt helaas niet meer gestild. Het seizoen is op z’n eind en daarmee komt er voor ons ook een eind aan alle liefdesperikelen in de buitenlandse b&b-eigenaren. Maar we krijgen hier en daar nog wel een update over de laatste ontwikkelingen. Want hoe zou het zijn met Martijn en Fenna?

Martijn was zo’n kandidaat die nogal wat tongen losmaakte. Zijn keuzestress wat betreft vrouwen, zijn soms ietwat ongemakkelijke aanpak als er weer een vrouw naar huis moest en de tranen die daar regelmatig om vloeiden.

Zijn Fenna en Martijn nog verliefd?

Het was een emotionele rollercoaster daar in Portugal, maar toen ‘wereldjuf’ Fenna de B&B binnenliep, leek alles wat zich daarvoor afspeelde vergeten. Martijn zijn hart maakte een salto bij haar aankomst en eigenlijk wist hij al heel snel dat Fenna het moest worden. Hoewel Fenna het allemaal liet gebeuren, klonken er hier en daar wel twijfels over het razendsnelle liefdeproces. Martijn had per slot van rekening al uitgesproken verliefd te zijn op Fenna, nadat hij haar slechts twee dagen kende.

Maar goed, dat ligt inmiddels allemaal in het verleden. Want in de laatste aflevering zagen we dat Fenna en Martijn het toch echt samen gingen rooien. Gisteren ging RTL Boulevard langs in Portugal om te kijken of Martijn en Fenna nog steeds samen waren en wat bleek? De twee zijn „nog steeds helemaal verliefd”.

Na B&B Vol Liefde nog steeds samen

Een stralende Martijn bevestigde de liefde. Ook Fenna verschijnt voor de camera en spreekt uit dat het nog steeds goed voelt. Ze is, na haar vertrek, dus blijkbaar teruggekeerd om het liefdesavontuur toch aan te gaan. De B&B-houder legt uit dat alle kandidaten „fantastisch” waren, maar Fenna bleek toch de enige voor hem.

In de laatste aflevering vertelde Fenna dat ze het wel moeilijk vond om zich volledig in het leven van Martijn te storten. Ze trekt dan ook niet in bij Martijn, maar gaat een eigen leven opbouwen in Lissabon, vertelt. Om in de weekenden en op vrije dagen bij elkaar te kunnen zijn. „Als dat voor een jaar goed gaat, dan zien we dan wel weer.”

De twee zijn op dit moment onderweg naar Nederland. Vanavond schuiven ze namelijk samen aan bij Jinek.

Martijn deelde vanmorgen een video op Instagram waar te zien is hoe hij in juni Fenna verraste:



