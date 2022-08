Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Elektrische auto? Bezinerijder blijkt goedkoper uit

Naast dat elektrisch rijden beter is voor het klimaat, zou het op de lange termijn ook een flinke duit besparen. Maar door de huidige energietarieven, verandert die denkwijze. Want rijden in een auto op benzine is momenteel goedkoper dan kiezen voor een elektrische auto.

Best verwarrend deze informatie, want een tankbeurt is tegenwoordig ook niet goedkoop. Daarnaast is in principe het hele idee van elektrisch rijden dat je denkt om het milieu en aan je eigen portemonnee. Maar dat gedachtegoed kan dus veranderen als zich in de wereld allerlei crisissen voordoen en ons land kampt met stijgende inflatie. Vandaag bleek overigens dat prijzen nog meer stegen in vergelijking met vorige maand.

Benzine auto goedkoper dan elektrische auto

De Telegraaf schrijft vandaag dat de benzinerijder aan de dure snelwegpomp goedkoper uit is dan wanneer hij of zij voor een elektrische auto kiest. Want, je snapt hem wel, de elektrische wagen moet op een bepaald moment aan een oplader. En dat opladen kost tegenwoordig een flinke duit.

De krant maakte namelijk een rekensommetje aan de hand van de verbruikscijfers van de ANWB. Voor honderd kilometer met een gemiddelde elektrische auto, ben je voor thuis opladen bijna 16 euro kwijt. Bij een middenklasse benzineauto betaal je voor die afstand minder dan 15 euro.

Openbare laadpalen goedkoper

Overigens is het tarief bij openbare laadpalen goedkoper, dan wanneer elektrische bestuurders stroom aftappen vanuit hun eigen toevoer, concludeert Roland Steinmetz van het Amsterdamse EVConsult.

Elektrisch rijden steeds populairder

Daarnaast werd eerder bekend dat er het afgelopen jaar een behoorlijke stijging was als het gaat om de aankoop van elektrische auto’s. Net als de stijgende populariteit van de elektrische fiets, waar inmiddels menig Nederlander op fietst. Al klonk er ook kritiek op de E-bike en het veilige weggebruik. Want moet je straks, met de naderende helmplicht voor de snorfiets, ook een helm op voor een elektrische fiets?