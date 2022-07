Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Winnaar Het Perfecte Plaatje schiet vol: ‘Ik kan mijn geluk niet op’

Koeienmelken, paardrijden, een shoot met dieren. De finalisten van RTL 4-programma Het Perfecte Plaatje in Argentinië denken de volgende opdracht al helemaal door te hebben. Maar dan blijkt het dat ze een fashion shoot zullen schieten op het platteland. Een grote verrassing in de finale-uitzending van gisteren, zeker als de bloedmooie modellen zelf een keuze mogen maken tussen de drie fotografen.

Fotografen die voor de eer gingen en een expositie in een museum in Hilversum: wie wordt de beste amateur-plaatjesschieter van het tv-seizoen?

Jochem van Gelder ziet de bui al hangen. „Waarschijnlijk zullen ze voor Maurice gaan, of die prachtige Thomas”, aldus de presentator. Hij bedoelt zijn medefinalisten zanger Thomas Berge en tv-presentator Maurice Lede. Ook daar heeft hij geen gelijk in: Jochem wordt als eerste gekozen door een prachtige blondine en kan zijn geluk niet op. Ook Thomas en Maurice zijn blij met hun model, hoewel Maurice zich afvraagt waarom hij als laatste is gekozen.

Het Perfecte Plaatje in Argentinië

Als alle fotografen hard aan het werk zijn, spot Thomas opeens in de verte een stier. „Een fucking stier. Een monster, met zulke schouders”, vertelt de zanger met grote ogen, terwijl hij het beest imiteert. Maar zijn grootste zorgen zijn over het model. „Is dat oké? Want zij heeft rood aan. Ze is net een doelwit.”

Als de zanger eenmaal gerustgestelde knikjes naar zich toegeworpen krijgt, staat hij in de kak en barst hij in lachen uit.

Als het juryoordeel eenmaal wordt uitgesproken en zijn foto slechts een zes haalt, verdwijnt die lach van zijn gezicht. „Te veel kleur, geen flatterende outfit en er gebeurt teveel”, luidt het oordeel. En dat betekent dat de kandidaat zijn koffers moet pakken en naar huis moet gaan. Toch is Thomas ontzettend blij dat hij meegedaan heeft. Volgens de finalist is het programma een „bucketlist item” en „had hij het niet willen missen”.



Thomas mag dan wel zijn juryoordeel hebben gekregen: de twee andere kandidaten wachten nog steeds op het eindoordeel van hun laatste shoot. Tijdens de finale van het programma krijgen ze die dan eindelijk voor hun kiezen. „Het licht is prettig, de hoed is goed gebruikt en er is duidelijk heel goed samengewerkt met het model”, luidt het commentaar op de foto van Jochem. Maar zoals altijd zijn er ook minpunten te zien. „Het model is door deze lens iets gekrompen, waardoor ze iets kleiner en breder lijkt, dan ze in werkelijkheid is.”

De cowboys van Argentinië

Over de foto van Maurice heeft de jury ook een positief oordeel. „Wat een elegante foto, echt prachtig. We zien hier een mooie compositie. De kleuren zijn wat flets, maar dat werkt in het voordeel van de fotograaf. Dit is ook een topfoto.” Het eindoordeel? Jochem krijgt een 8.5 en Maurice een 8. Maar daarmee is het nog niet gezegd, want de allerlaatste shoot moet nog volgen.

De finale zou de finale niet zijn als er wel een heel bijzondere opdracht op het menu zou staan. Aan Jochem en Maurice de taak om het leven van de traditionele gaucho’s vast te leggen: ook wel ‘de cowboys van Argentinië’ genoemd. Met zachte overtuigende handelingen weten de gaucho’s hun paard compleet te hypnotiseren. En die bijzondere connectie met hun dieren, proberen de finalisten te vangen op beeld.

Verkozen tot winnaar

Uiteindelijk is Maurice degene wiens foto’s het beste bij de jury in de smaak vallen. Volgens hen is „de storytelling fijn” van zijn documentaire drieluik en dus wordt de reispresentator verkozen tot winnaar van Het Beste Plaatje in Argentinië. Hij kan zijn geluk niet op. „Ik ben zo dankbaar, ik wil m’n ouders bedanken!”, roept hij uit. En dat doet ‘ie dan ook, terwijl hij zijn vader en moeder om de hals vliegt.



Wat een schitterende drieluiken bij Het Perfecte Plaatje! Zowel Jochem van Gelder als Maurice Lede hebben treffende mooie sferische beelden gemaakt van Gauchos in Argentinië. De serie van Maurice net iets sterker wat mij betreft. #hetperfecteplaatje — Humberto Tan (@HumbertoTan) July 6, 2022



Ik was steeds team Jochem, maar met de foto's die ik nu zie van Maurice, prachtige momenten en licht…zou hij winnen is dat dik verdiend! #hetperfecteplaatje — Claudia (@_cloudy_a) July 6, 2022



#hetperfecteplaatje Maurice is de terechte winnaar met zijn prachtige drieluik #mauricelede — AKL (@inibetta) July 6, 2022

De finale van Het Perfecte Plaatje In Argentinië is terug te kijken op via Videoland.