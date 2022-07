Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volgens Britse media stapt Boris Johnson toch op, ‘wanneer volgt Mark Rutte?’

De Britse premier Boris Johnson stapt volgens Britse media op. Hij komt volgens de BBC binnen enkele uren met een verklaring. Nederlandse twitteraars vragen zich af wanneer zijn collega Mark Rutte volgt.

Het vermeende ontslag van Boris Johnson volgt na een nieuw schandaal dat de afgelopen dagen heeft geleid tot het vertrek van tientallen bewindslieden.

Seksueel wangedrag partijgenoot Boris Johnson

Boris Johnson had een partijgenoot een functie in het parlement gegeven. Hij wist echter dat diegene van seksueel wangedrag was beschuldigd. De premier zei gisteren nog aan te zullen blijven. Volgens Britse media heeft de toenemende kritiek hem van gedachten laten veranderen. Eerder was er al partygate. Het ging er om dat de politicus tijdens lockdowns in coronatijd menig feestje heeft gevierd, terwijl hij zijn landgenoten had opgedragen vooral thuis te blijven.



Ondertussen in Engeland: Boris Johnson is met een paar dagen helemaal weg. pic.twitter.com/vKJkRRjdHm — Beach Roy ☀️🌊🏄‍♂️ (@Beach_Roy33) July 7, 2022

De BBC meldt dat Johnson per direct zal opstappen als leider van de Conservatieve Partij, maar voorlopig nog premier blijft. In de zomer moet een nieuwe partijleider worden gekozen die vervolgens het premierschap overneemt, voorafgaand aan een partijcongres in oktober.

Johnson trad in 2019 aan als premier, nadat zijn voorganger Theresa May opstapte omdat het haar niet lukte om het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te loodsen. Hij was daarna het onderwerp van meerdere schandalen, waaronder dus die ‘partygate’. Johnson werd net als een aantal van zijn medewerkers beboet voor het overtreden van coronaregels.

Nederlandse twitteraar weet wel raad met het nieuws

Nederlanders die op het nieuws over Boris Johnson reageren, trekken zijn vertrek direct naar de politiek in ons eigen land. De vraag die regelmatig al klinkt: ‘Wanneer stapt Mark Rutte op?’ Dat is dan overigens de nette versie.

„Wie volgt? En hoe lang nog voor Rutte oprot?”, vraagt ene Ellen zich op Twitter bijvoorbeeld af. Een ander, verwijzend naar de Twitternaam van premier Mark Rutte: „Wat dacht je ervan MinPres?” Of Jeen: „Boris Johnson doet wat Mark Rutte nooit zou kunnen. Opstappen.”

De eerste grappen zijn er ook al snel:



Iedereen in de UK als Boris Johnson zijn ontslag indient… pic.twitter.com/h01GGoAKkV — Яon 🎵🎼🎶 (@R0n3d) July 7, 2022

Er klinkt ook verbazing, met een flinke knipoog:



Eerlijk is eerlijk, als Boris Johnson z’n ontslagbrief schrijft, heb ik hem toch onderschat: nooit gedacht dat hij een brief kon schrijven. — Thomas Heij (@ThomasHeij) July 7, 2022