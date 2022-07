Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een soap in een soap: GTST-ster wil meer geld zien of stopt

Het rommelt niet alleen in het fictieve Goede Tijden Slechte Tijden-dorp Meerdijk (daar rommelt het eigenlijk altijd wel), maar ook daarbuiten. Het kan zomaar zijn dat ster van de show Johnny Kraaijkamp (68), die in de serie opa Henk Visser speelt, door kijkers snel gemist moet worden. Reden zijn de stroef lopende onderhandelingen over zijn GTST-contract.

Ruim twee jaar geleden maakte Johnny Kraaijkamp zijn opwachting in de RTL-soapserie GTST. Destijds kampte de serie met sterk terugvallende kijkcijfers. Opa Henk Visser werd een hit in de show en stal de harten van de kijkers. Maar Johnny Kraaijkamp kan niet garanderen dat hij er nog een jaar als goedlachse ‘opa’ aan vast plakt.

GTST-ster: ‘Het heeft met geld te maken’

Het is niet dat hij er niet voor open staat. De acteur vertelt tegen weekblad Story dat hij nog altijd onderhandelt met RTL over zijn contract. Maar die onderhandelingen lopen niet zo vlot als beide partijen misschien zouden willen.

„Op dit moment zitten we midden in de onderhandelingen voor weer een jaarcontract”, zegt Kraaijkamp. Hij spreekt zelf de hoop uit langer in GTST te kunnen blijven. „Maar dat heeft met geld te maken. Het komt erop neer dat acteurs altijd meer geld willen dan dat RTL 4 wil betalen.”

Niet bekend of RTL meer wil betalen

Desondanks is RTL erg blij met de komst van Johnny Kraaijkamp, die begin 2020 samen met Cas Jansen en Tamara Brinkman debuteerde. Hun verschijning als de familie Verduyn heeft de serie daadwerkelijk nieuw elan gegeven.

Tegen Story vertelt Johnny Kraaijkamp dat hij dankbaar is dat hij de afgelopen jaren in GTST heeft mogen spelen. Door de coronacrisis lagen de werkzaamheden voor veel acteurs namelijk stil, maar niet voor hem. „Ik ben heel blij dat ik tijdens de coronacrisis kon blijven werken, in tegenstelling tot veel van mijn collega’s.”

Overigens is het niet duidelijk of RTL mee wil gaan met een hoger tarief voor Johnny Kraaijkamp. Bij zijn debuut had hij ook al enkele voordeeltjes bedongen, verklaarde hij in 2020 zelf. Zo kreeg hij in tegenstelling tot veel GTST-collega’s een jaarcontract en mag hij schaven aan de scripts.