Televizier-baas reageert op ophef na ‘uitsluiten’ Vandaag Inside en De Avondshow

De Avondshow met Arjen Lubach en Vandaag Inside mogen niet meedoen aan de Gouden Televizier-Ring nominaties. Wat tot best wat verontwaardigde reacties leidde. Meestrijden in de race voor deze televisieprijs gaat nu niet lukken voor deze programma’s. Maar er wordt wel het een en ander heroverwogen na de discussie, vertelt Televizier-baas Jeroen de Goeij.

Hoofdredacteur Jeroen de Goeij van de Televiziergids, liet dat gisteren weten. Want het ‘uitsluiten’ van deze twee kijkcijferkanonnen maakte nogal wat los.

De Avondshow en Vandaag Inside geen Televizier-Ring

Vorige maand werd namelijk bekend dat beide programma’s niet mee mochten strijden voor een kans op de Gouden Televizier-Ring. Waarom? Volgens de Televizier-organisatie lijkt Vandaag Inside te veel op Voetbal International, het programma dat in 2011 al de eretitel won. In het reglement staat namelijk dat programma’s die deze belangrijke tv-publieksprijs ooit wonnen, of een al te gelijkende spin-off, niet meer kunnen winnen. Zowel Vandaag Inside als de Avondshow noemen zij een spin-off. De Avondshow lijkt daarin te veel op het programma Zondag met Lubach, dat in 2017 de ring won.

Makers van beide programma’s waren het daar totaal niet mee eens en Vandaag Inside startte zelfs een petitie, die inmiddels bijna 70.000 keer is ondertekend. Volgens de makers hebben deze programma’s een andere formule en aanpak.

Televizier-baas reageert op discussie

De Meilandjes doen dit jaar wél mee met hun Chateau Bijstand. De familie Meiland won in 2019 de Televizier-ring met hun eerste programma Chateau Meiland. Maar volgens de organisatie is dit programma geen spin-off.

De Goeij reageert nu op alle commotie omtrent De Avondshow en Vandaag Inside. „We gaan de regels van het spel tijdens de wedstrijd niet veranderen”, zegt hij. Maar dat betekent niet dat hier in de toekomst wellicht wel aan gesleuteld wordt. „We evalueren de uitreiking achteraf wel altijd. En de discussie rond VI en Lubach nemen we zeker mee.”

‘Criteria duidelijker formuleren’ na ophef

Wel blijft hij bij het feit dat een programma niet twee keer kan winnen. „De regels zijn sinds 1964 duidelijk: hetzelfde programma kan niet twee keer winnen.” Maar volgens hem valt de definitie van spin-off wel te herzien. „Mogelijk kunnen we wel de criteria over de vraag of iets een spin-off is of niet wat duidelijker formuleren.” Die beslissing ligt namelijk in handen van de Televizier-organisatie.

De hoofdredacteur legt uit dat tot nu toe nog weinig boze Lubach- of Vandaag Inside-fans van zich lieten horen bij de organisatie.

Roddelpraat afgewezen voor Televizier-Ring

Eerder wees de Televizier de deelname van YouTube-programma Roddelpraat af. Daar kwam ook de nodige discussie van. Volgens de organisatie zou Roddelpraat „groepen in de samenleving beledigen”. Iets waar makers Jan Roos en Dennis Schouten het niet mee eens waren. „Een elitaire flutprijs”, noemden zij de Televizier-Ring omdat de organisatie volgens hen de mening van het publiek negeert.

Gisteren startte de stemronde voor de vierde kwalificatieronde voor de felbegeerde ring. Stemmers kunnen nu vijf programma’s uit het afgelopen kwartaal nomineren.