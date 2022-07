Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heb je het goedkoopste Netflix-abonnement? Dan kun je straks niet alle shows kijken

Netflix gaat de diensten enigszins omgooien, bleek onlangs al. Waar je nu met het goedkoopste abonnement je wachtwoord door kunt spelen aan familie en vrienden, komt daar verandering in. Maar dat is niet het enige: de dienst voegt ook advertenties toe. Mensen met het goedkoopste abonnement krijgen die te zien. Dat heeft als gevolg dat zij niet alle shows kunnen kijken die Netflix aanbiedt.

Dat heeft co-ceo Ted Sarandos volgens Deadline bevestigd bij de presentatie van het bedrijf gisteren.

Goedkoop Netflix-abonnement? Dan advertenties en beperkte toegang

Wat wél vrij beschikbaar blijft, is content die door Netflix zelf wordt geproduceerd. De zogenoemde Netflix Originals als bijvoorbeeld Stranger Things, Squid Game en The Umbrella Academy blijven wel voor iedereen te zien. Films en series die Netflix moest aankopen zijn in eerste instantie beperkt beschikbaar. Alleen abonnees die kiezen voor de advertentie-vrije optie hebben daar toegang tot. Dat is vanwege contractbeperkingen; in de overeenkomsten met de producenten van deze titels is de mogelijkheid om advertenties te verkopen niet opgenomen.

Sarandos stelde dat Netflix in gesprek gaat met deze partners om hun shows en films alsnog beschikbaar te maken voor alle abonnees, alhoewel hij denkt dat dat niet voor alle titels zal lukken. „Het overgrote deel van wat mensen op dit moment op Netflix kijken, zal inbegrepen zijn bij de advertentie-abonnementen”, aldus de ceo, die aangaf dat hij niet denkt dat de films en series die zullen ontbreken in het advertentie-abonnement een groot verschil zullen maken voor het succes van deze nieuwe optie, die Netflix begin 2023 uit wil rollen.

Miljoen abonnees verloren

Afgelopen nacht maakte Netflix ook de kwartaalcijfers bekend. Ze zijn bijna één miljoen abonnees verloren in de afgelopen drie maanden. Dat lijkt heel veel, maar is eigenlijk goed nieuws, schrijven onze collega’s van Manners. De verwachting was namelijk dat het om twee miljoen abonnees zou gaan, maar in werkelijkheid zijn het er 970.000. Toch heeft het bedrijf te kampen met tegenvallende groei.