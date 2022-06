Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag Inside wil écht deelnemen aan Televizierring, start petitie

De kans dat Vandaag Inside de Gouden Televizierring wint, is erg klein. Het programma is door de organisatie achter de publieksprijs namelijk uitgesloten van deelname. Daar zijn veel mensen het niet mee eens. Dat blijkt uit een petitie die is opgestart door de makers van het programma. Die is inmiddels al ruim 33.000 keer getekend.

Volgens de organisatie achter de Televizierring zou Vandaag Inside te veel lijken op Voetbal International, dat in 2011 de prijs won. Johan Derksen (die onlangs nog terugblikte op de mediarel rond zijn persoon), Wilfred Genee en René van der Gijp zijn het daar niet mee eens. Gisteren tijdens de uitzending besteedden de mannen er ook aandacht aan:



Vandaag Inside mag niet meedoen aan Gouden Televizierring

Gisteren stelde de organisatie van de Gouden Televizierring dat ze hun beslissing niet gaan aanpassen. Ze blijven erbij dat Vandaag Inside geen kans maakt op de belangrijkste publieksprijs voor tv-programma’s. Dat komt omdat in de regels staat dat programma’s die de prijs al eens hebben gewonnen, óf een al te gelijkende spin-off, niet meer kunnen winnen. „Vandaag Inside is in onze ogen een te gelijkende spin-off”, zegt de woordvoerder van de prijs.

De winst voor Voetbal International werd in 2011 als een verrassing gezien. Verwacht werd dat één van de andere genomineerden, The Voice of Holland en Wie Is De Mol?, er met de Ring vandoor zouden gaan. Tijdens de live-uitzending mocht Mies Bouwman echter onthullen dat outsider Voetbal International met 37 procent van de stemmen had gewonnen. Het was bovendien een primeur omdat nog nooit eerder een sportprogramma de felbegeerde Ring won.

De Avondshow ook uitgesloten

Maar de heren van Vandaag Inside zijn niet de enigen die niet mee mogen doen. Ook De Avondshow van Arjen Lubach is een ‘te gelijkende spin-off’. In dit geval zou het programma een spin-off zijn van Zondag met Lubach, dat in 2017 de prijs won. De producent achter het programma had contact gezocht met de organisatie achter de Televizierring toen bleek dat De Avondshow met Arjen Lubach niet bij de potentiële kanshebbers stond.

„We hebben geïnformeerd waarom men niet op De Avondshow kan stemmen”, laat Pieter Klok van Human Factor weten. „We dachten namelijk dat ze De Avondshow per ongeluk waren vergeten. En toen kregen we het antwoord dat De Avondshow een spin-off zou zijn van Zondag met Lubach.”

De producent vindt dit een bizarre redenering. „Het programma heeft een nieuwe naam, nieuwe zender, nieuw tijdslot, nieuwe studio, nieuw decor, nieuwe onderdelen en alleen maar nieuwe rubrieken. De enige overeenkomst met Zondag met Lubach is dat Arjen grapjes maakt over nieuws.”