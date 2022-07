Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onverwachte wending in Kopen zonder Kijken: ‘Hoe kan dat?!’

Lotte en Rob doen mee aan de kijkcijferhit Kopen Zonder Kijken. De één wil een bad, de ander een haardvuur. Lotte wil in Den Bosch blijven wonen, Rob in de groene omgeving. Makelaar Alex besluit alle opties open te houden en zowel in Den Bosch als daarbuiten te zoeken. Het stel krijgt wel een vervelend cadeautje mee naar huis, namelijk de beruchte ‘concessieklok’.

Als die knop op nul staat en er is nog geen huis gevonden, weten ze dat ze wat van hun wensenlijstje moet knippen. Volgens makelaar Alex kun je met het geld wat je vandaag hebt, iets wat gisteren in de markt stond, bij wijze van spreke al niet meer kopen. Maar dan zwaait Alex plotseling met een sleutel. „Jullie hebben een huis gekocht”, verklaart hij triomfantelijk.

Kopen zonder Kijken

„Hoe kan dat?”, vragen ze zich af. „We hebben nog niets ondertekend.” Dat kan gelukkig snel geregeld worden. Vijf minuutjes later hebben Lotte en Rob een koopcontract ondertekend. Als de twee hun huis eindelijk mogen zien, is de spanning voelbaar. Volgens presentator Martijn Krabbé zijn Lotte en Rob „echt naar de klote”. Als het koppel hun blinddoek afdoet, zijn ze nog steeds sprakeloos. Maar dan zien Lotte en Rob dat ze in Rossem zijn en volgt het enthousiasme. „Dit is goed, zeker weten!”

Het huis mag wel nog wat meer als ‘thuis’ voelen, want dat strakke zwarte interieur, past niet helemaal bij de stijl van het koppel. Gelukkig weet interieurstylist Roos daar wel raad mee. Bloemetjes, gekleurde tegeltjes, roze muren: het is helemaal haar ding. „Dit was echt helemaal in mijn straatje”, glundert ze. Vanaf de slaapkamer loop je zo via de olijfkleurige schuifdeur naar de badkamer mét het gedroomde bad. „Volgens mij vinden ze dit fantastisch”, denkt Bob.

‘Een haardvuur! Een bad!’

En daar heeft de aannemer gelijk in. Als Lotte en Rob hun huis binnenstappen, stralen de twee van top tot teen. „Wow! Ik vind dit zo gaaf”, roept Lotte uit. „Een haardvuur! Een roze bank! Wat een vet schilderij!”, kan Rob alleen maar uitbrengen. Ook de keuken valt in de smaak bij het koppel. „Echt niet normaal. Ik had dit echt niet verwacht”, aldus Lotte.



Het thema van Roos deze week:

The bont and the bloemenwall. #kopenzonderkijken — Stephan (@ontaal) July 4, 2022



Al die mensen die dit lelijk vinden hebben thuis vast zo’n zwartwit met grijs-inrichting en een tuin volgestort met tegels met van die plantenbakken die eruit zien als grafkisten There, I said it#kopenzonderkijken — Frank (@Frankzinnig) July 4, 2022



Wat een gezellig en warm huis is het geworden…..beter dan dat eeuwige wit/zwart of grijs.#kopenzonderkijken — Connie (@Conniekip) July 4, 2022

Kopen zonder kijken kun je terugkijken op Videoland.