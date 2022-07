Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boerenblokkades distributiecentra gaan door: ‘Miljoenen euro’s schade supermarkten’

De boeren blokkeren vandaag opnieuw distributiecentra en dat merken wij in de supermarkten, want de schappen zijn een stuk minder gevuld. Volgens supermarktkoepel CBL loopt de schade inmiddels op tot miljoenen euro’s.

Ruim tien distributiecentra worden vandaag door de boeren uit protest geblokkeerd. Gisteren waren dat er nog meer. Voor de poorten van de distributiecentra in Almere, Deventer, Nieuwegein, Nijkerk, Raalte en Woerden, staan protesterende boeren. In de Gelderse gemeente Nijkerk is al sinds gisteravond een noodverordening van kracht en inmiddels geldt dat ook voor Deventer. In het Brabantse Oosterhout is kort geleden een eind gemaakt aan een boerenprotest.



Melkveeboeren blokkeren supermarkten. Albert Heijn👇😎 pic.twitter.com/2CBMoa2dee — Sjoerd vd Wouw (@SjoerdWouw) July 4, 2022

Boerenblokkades distributiecentra

Gisteren begonnen de boerenblokkades bij distributiecentra en vandaag gaan de protesten verder. Sommige boeren losten elkaar af, anderen haalden een nachtje door of sliepen voor de deur.

Supermarkten als ALDI, Boni, Jumbo en Lidl zijn afhankelijk van de geblokkeerde distributiecentra. De vrachtwagens die hier de boodschappen van het distributiecentrum naar de supermarkt vervoeren, kunnen niet rijden. En dat zullen we ook vandaag in de supermarkt merken.



Overal lege schappen in supermarkten. Vooral zuivel en verswaren tekorten. Zo zie je maar dat we na één dag erg afhankelijk zijn van voedselvoorziening door de boeren. En deze voorzieningen wil de regering wegpesten uit Nederland. #boerenprotest #boereninopstand — Ivo (@Ivodka83) July 5, 2022

Lege schappen supermarkten

De schade, waar koepelorganisatie CBL over praat, komt vooral door het bederven van niet-geleverde producten en het mislopen van omzet voor supermarkten. De winkelketens willen kijken of ze deze schade ergens kunnen verhalen. Een woordvoerder van CBL maakt zich zorgen over het aantal blokkades. „Het zijn er nog steeds veel te veel en we hopen dat er wordt opgetreden.”

Gisteravond maakte de politie een einde aan de blokkades in Heerenveen, Sneek en Zwolle. Daar moest de Mobiele Eenheid (ME) aan te pas komen, die met traangas de boeren probeerden weg te krijgen. Bij een vestiging van Jumbo in Veghel vertrokken gisterochtend boeren vrijwillig na een gesprek met de politie.

Boetes protesterende boeren

Politiecommandant Willem Woelders liet gisteravond weten dat er tijdens de boerenprotesten zo’n tweehonderd boetes werden uitgeschreven. Zeker zeven mensen zijn aangehouden. Er werden ook rijbewijzen ingevorderd.