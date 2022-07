Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers vinden presentatie Renze Klamer in talkshow ‘verademing’: ‘Laat gasten uitpraten’

Renze Klamer trapte gisteravond af met zijn eerste uitzending van Renze. De talkshow waarmee hij het stokje overneemt van RTL-talkshows Humberto, Beau en Jinek. Hoewel de reacties over de talkshowgasten en onderwerpen uitermate verdeeld zijn, wordt Klamer zeker niet door iedereen gelijk afgeserveerd. En wat veel kijkers opvalt: „Hij laat mensen uitpraten”.

Klamer maakte een overstap van de publieke omroep naar de commerciële, nadat hij en Fidan Ekiz geschrapt werden als presentatieduo van De Vooravond. Een beslissing waar hij zelf destijds niet echt over te spreken was. Maar nu mag hij het solo proberen en gisteravond was het dan tijd om, zoals hij eerder sprak, zijn eigen stempel te drukken in talkshowland.

Overigens kon Klamer het niet laten om een klein grapje te maken over zijn vertrek bij de publieke omroep. „Ik heb geleerd dat je dat niet moet vergeten: wat was er vandaag allemaal urgent?”, sprak hij aan het begin van de talkshow. Daarin verwees hij naar de uitspraken van BNNVARA waarin zij stelden dat De Vooravond „niet urgent genoeg” was.

Eerste uitzending voor talkshow Renze Klamer

Het gastenarsenaal bij Renze bestond uit een aantal gezichten verbonden aan de actualiteit. De boerenprotesten, nieuwe ontdekkingen in de moord op Peter R. de Vries, de muzikale samenwerking tussen Meau en Racoon en tennisser Roger Federer.

Kijkers zijn voornamelijk over de discussie over de boerenprotesten het meest verdeeld, maar dat is niks nieuws. Waar de één geraakt is door het emotionele betoog van melkveehouder Berny Remerink, sluit de ander zich aan bij het pleidooi van GroenLinks-kamerlid Laura Bromet. Op politicus Henk Bleker klinkt daarentegen veel kritiek. Volgens veel kijkers is hij als oud-staatsecretaris mede verantwoordelijk voor de huidige situatie. En vinden zij het vreemd dat hij nu aan de belangenkant van de boeren staat.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tenenkrommend gesprek bij #Renze net: Bromet confronteert Bleeker met zijn enge opportunisme, maar die praat er volledig omheen. Daarnaast gaat het wéér over emoties en opstand, terwijl we het moeten hebben over een échte oplossing en échte verantwoordelijkheid. Hoe moeilijk ook. — Dion van den Boom (@dionvdboom) July 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het verhaal van die boer hij #renze raakt je zo, ik wil iedereen aanraden om het te kijken/terug te kijken want dit laat precies zien hoe diep dit zit! — Melle jelsma (@MelleJelsma) July 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waarom word die Henk Bleker nog steeds uitgenodigd? Mijn god. #Renze — Youri (@yourikool) July 4, 2022

Kijkers tevreden met Klamer als presentator

Over de boerendiscussie wordt men het op social media niet eens. Maar Klamer deed het bij veel kijkers niet verkeerd. Hoewel men de formule niet al te vernieuwend vindt, krijgt Klamer ook een hoop complimenten. En dat is in deze tijd, van veel ongezouten meningen, best een prestatie. Zo schrijven kijkers dat ze het waarderen dat een talkshowhost de gasten laat uitpraten en zijn eigen mening niet te veel laat doorsijpelen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ja van mij mag #Renze wel langer dan 4 weken op TV. Neutrale talkshowhost, laat mensen uitpraten, maar breekt wel op tijd af als iemand TE lang doorpraat. Ja, hier kan ik wel inkomen. — Floor Janssen (@janssensnuf) July 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een verademing: een talkshowhost die mensen laat uitspraken, discussie aan tafel toestaat en zijn mening niet aan anderen opdringt! #Renze @renzeklamer 🙌🏻 — Jacco Strating 🇺🇦 (@fey08) July 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een talkshowhost die de mensen laat uitpraten #renze @renzeklamer, best wel een verademing. — Raymond Knook (@raymondknook) July 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Uitstekende start van #renze. Gevarieerde gasten, goede sfeer en mooi optreden van Racoon en Meau. — Redmer van Diem (@redmervandiem) July 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het debuut van #Renze is achteloos degelijk, vrolijk, en ontspannen, alsof hij al jaren de vaste pinch hitter is. Weet hij nog wat rebellie toe te voegen, dan is een plekje bij de A-selectie zo gek nog niet. — Jim Leferink op Reinink (@OpReinink) July 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik keek net naar #Renze. Daar was nog de intentie om tot een dialoog te komen. #OP1 is al wekenlang bezig eenzijdig hun mening aan het Ned. volk op te dringen! https://t.co/MIKFZmrU0N — Frederik (@knipoog50) July 4, 2022

Foto van Renze voor het thuisfront

Overigens viel nog een studiogast op bij de kijkers. Een meneer in het publiek koos er namelijk voor om tijdens de uitzending zijn mobiel erbij te pakken. Om wellicht voor het thuisfront een foto of video te maken. Waarschijnlijk vergat hij alleen eventjes dat er een camera op hem gericht was en hij op live televisie verscheen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

👩‍🦰 “Kan je even een foto maken, is leuk voor de app groep met de meiden.”

👨🏻 “Tuurlijk schat, doen we.”#renze pic.twitter.com/Gr4lV7Poki — Cherylle (@cheryllenoelle) July 4, 2022

Wil je de hele uitzending van Renze terugkijken? De aflevering van gisteravond vind je hier