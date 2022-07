Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met Matthijs Gaat Door in Ziggo Dome heeft Van Nieuwkerk een gouden formule te pakken

Matthijs van Nieuwkerk besloot in maart de Ziggo Dome in te gaan met een toetje van zijn tv-programma Matthijs Gaat Door. 17.000 bezoekers waren daar in de uitverkochte concerthal in Amsterdam al getuige van. Gisteravond konden tv-kijkers op NPO 1 zien dat de populaire televisiemaker een topformule te pakken heeft.

Kijkers waren het er in ieder geval veelal over eens. Matthijs Gaat Door In Concert, met hoogtepunten van allerlei Nederlandse artiesten uit afleveringen van het tv-programma, was prachtig en in roerige tijden die we nu beleven even een verademing. Verslaggever Erik Jonk kan zich daar wel in vinden en daarom een terugblik in Metro‘s Blik op de Buis, een rubriek over nieuwe tv-programma’s en opvallende televisiemomenten van reguliere omroepen en streamingdiensten.

De Wereld Draait Door bood al muzikale troost

In maart 2020, de slotmaand van De Wereld Draait Door, belandde Matthijs van Nieuwkerk door corona in de bizarre situatie dat hij bij zijn slotweken geen publiek meer mocht ontvangen. Hij besloot door te zetten en de tv-kijkers wat troost te bieden met vooral bijzondere muziekkeuzes. Eén keer had hij daar zelf de hand niet in en werd Van Nieuwkerk volslagen verrast door André van Duin. Zijn vertaling van La Bohème van Charles Aznavour, Matthijs van Nieuwkerks favoriete artiest, ontroerde de presentator diep. En ook de kijkers, die de vertolking Heel Holland Huilt noemden.

Matthijs ging door in Matthijs Gaat Door

Wat zou er op De Wereld Draait Door volgen? Dat was de grote vraag. Het werd Matthijs Gaat Door, met opvallende gesprekken en vooral weer heel veel ruimte voor muziek. In een studio vol steigers, maar eerst weer zonder publiek. Niet alledaagse muziek die je op de buis zou verwachten trouwens. Wanneer worden er nou minutenlange items over jazz uitgezonden? Nauwelijks. Bij Matthijs van Nieuwkerk wel. En het televisiepubliek vrat het. Dat was mede te danken aan de zeer gedreven Sven Hammond Big Band van Sven Figee, die van alle muzikale parels die in Matthijs Gaat Door langskwamen parels maakte die nóg meer glansden.

En het lag ook aan de muzikale gasten natuurlijk. Stromae raakte de kijkers, net als een keur aan zangers en zangeressen die met UnmuteUs een protestgeluid tegen coronamaatregelen lieten horen. Het grootste hoogtepunt van Matthijs Gaat Door – en gelijk ook een dieptepunt – werd verzorgd door Jan Rot met een vertaling van Leonard Cohens Hallelujah. Rot zorgde voor een brok in de keel. Het dieptepunt was dat het voor de ongeneeslijk zieke artiest de allerlaatste keer op tv was dat hij zijn zang- en vooral tekstkunsten kon laten horen.

Hoogtepunten in de Ziggo Dome

En zo onstond Matthijs Gaat Door In Concert, een reeks aan mooie momenten uit een tv-seizoen in een uitverkochte Ziggo Dome. Het coronavirus maakte het weer spannend, maar voor de avond op 17 maart waren genoeg coronamaatregelen versoepeld om het muzikale feest door te laten gaan. En een feest werd het, zagen de televisiekijkers gisteravond. Jan Rot keerde met Hallelujah terug. Met zijn bandje zal hij niet vaak voor zo’n groot publiek hebben opgetreden. Rot kreeg een lang durende ovatie en genoot zichtbaar. Vijf weken later zou hij overlijden.

Er was veel meer moois. André van Duin natuurlijk, wederom met La Bohème. Maar ook met Danny Vera, die het kleine liedje Voor Altijd speciaal voor Van Duin schreef en dat samen met hem opnam. Net als in Matthijs Gaat Door kwamen in de Ziggo Dome niet voor de hand liggende grote namen langs en was ook de muziekkeuze bijzonder. Marcel Veenendaal van Di-Rect die een jazz-nummer ten gehore brengt, we zullen het niet vaak zien. Gisteravond en op de 17de maart wel. Typhoon knalde verschillende muziekstijlen door elkaar en Marlijn van Weerdenburg verraste met een mooie Milord van Édith Piaf. Candy Dulfer speelde samen met haar vader, saxonfoonheld Hans Dulfer. En natuurlijk, Matthijs van Nieuwkerks nieuwe vriend Rob Kemps liet de hele Ziggo Dome als Snollebollekes van links naar rechts springen.

Matthijs Gaat Door In Concert één keer per jaar?

Matthijs van Nieuwkerk zal hebben gedacht dat zijn nieuwe tv-formule naar meer smaakte. En hebben gehoopt dat het grote publiek er in die grote hal in de hoofdstad voor te porren was. Dat was het voor Matthijs Gaat Door In Concert. En daarmee heeft de tv-maker een nieuwe gouden formule te pakken. Misschien was het ook gewoon even een verademing op de buis na alle gedoe rond boerenprotesten en andere crisissen. Maar dat zien we een volgende keer dan wel weer.

Niet te vaak doen, zouden we op deze plek zeggen. Eén keer per jaar zou prachtig zijn. Want alleen dan kan Van Nieuwkerk blijven verrassen zoals hij gisteravond en in maart live deed.

De hele uitzending van Matthijs Gaat Door in Concert is hier terug te zien.

Aantal blikken uit 5: 4.