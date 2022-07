Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tv-kijkers stil van Floor die dertien dagen niet meer at en dronk om dood te gaan

Wát een tv-onderwerp: een man volgen die stopt met eten en drinken om dertien dagen later… te overlijden. Het was gisteravond te zien in 2Doc: Dertien Dagen op NPO 2. Kijkers werden er stil van.

De documentaire die gisteren te zien was, ging over de dit jaar overleden Floor Haak (86). Voor hem was het leven goed geweest. Hij genoot, maar zijn lichaam werd te broos om nog zelfredzaam te zijn. „En een verpleeghuis zie ik niet zitten.” Floor, of meneer Haak, vond dat het tijd was om dood te gaan. Daarom nam hij zelf de regie en besloot hij te stoppen met eten en drinken. Zijn twee zoons trokken bij hem in om tot het einde – en dat duurde dertien dagen – voor hem te zorgen. Dat is allemaal al iets wat niet iedereen zich kan voorstellen, maar extra bijzonder: Floors zoon Gijs is fotograaf en filmmaker. Een week voor het besluit vraagt Floor zijn zoon het proces te filmen. „Dan kunnen mensen zien hoe het is om op deze manier dood te gaan.”

Dertien dagen weer een indrukwekkende 2Doc

Docu-programma 2Doc is regelmatig spraakmakend, denk alleen al aan de uitzending Alleen tegen de Staat over de toeslagenaffaire van vorig jaar. Dertien Dagen deed daar gisteravond zeker niet voor onder. Floor Haak onderzocht de beperkte mogelijkheden om het einde van zijn leven in eigen hand te nemen. Hij was lid van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, maar las hoofdschuddend over getob met helium, pillen en gif. Niet meer eten en drinken leek hem de meest humane manier om te sterven. Zijn huisarts bleek bereid hem bij te staan, dus hield Floor bij de planning van zijn dood rekening met de vakantie van de huisarts. En zegt op tv: „Het plan is om volgende week te beginnen met niet eten, niet drinken. Dan ga ik vanzelf dood. Hoe dat dan precies gaat, dat weet ik niet.” Floor spreekt zijn woorden uit nadat hij zich voor de laatste keer goed gewassen heeft. Ook zijn haar. „Vanaf nu kan ik wel vies worden”, voegt hij naakt op de rand van zijn bed toe.

‘Laat de natuur z’n werk doen’

Floor vond dat we anders met de dood moeten omgaan en de natuur zijn werk moeten laten doen. Die natuur besloot hij dus zelf een handje helpen. Simpelweg door de natuur zonder water of ander drinken en eten ‘dat werk’ te laten doen. In Dertien Dagen wordt ook de rouwkaart besproken. De man die zijn einde nadert wil dat er ‘tevreden overleden’ op komt te staan. „Heel tevreden overleden mag ook. Maar dat moeten we nog even zien.”

Op dag vijf gaat hij in bed even ‘proef liggen’ om te weten hoe het is als hij gaat wachten op de dood en niet meer uit dat bed op zal staan. „Hier heb ik me wel op verheugd”, zegt hij nadat hij nog een paar gymnastiekoefeningen met zijn benen heeft gedaan. Eén klein slokje water neemt hij ’s morgens nog wel. Om een pilletje in te nemen. „Dat vind ik elke keer weer heerlijk.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gijs Haak legde de laatste dertien dagen van zijn vader Floor Haak vast. Hoe is het om je eigen vader te filmen en hem door je lens heen langzaam te zien sterven? Elena Lindemans ging in gesprek met de regisseur. ▶️ Kijk de DocTalks van Dertien Dagen: https://t.co/gidFIdShbQ pic.twitter.com/aRbPHiyu7p — 2Doc.nl (@2Docnl) July 28, 2022

Laatste uren van Dertien Dagen

Floors laatste uurtjes in het bed met de familie om hem heen, vocht op zijn lippen smerend, aaiend over zijn voorhoofd en het nummer Hallelujah op de achtergrond, zijn indrukwekkend. En onwerkelijk: je kijkt naar een man die zichzelf heeft uitgehongerd. En toch ook weer niet: dat hij niet meer wilde, dat valt alleszins te begrijpen. Hoe iedereen de uitzending van BNNVARA ook heeft beleefd: velen waren er stil van, blijkt op sociale media.

Oh, de tekst aan het einde van de uitzending, mocht je Dertien Dagen niet terug gaan kijken (hier kan dat nog)? ‘Floor is op 2 maart heel tevreden overleden’.



Stil van…

Stil van…

Aangrijpende Zeeuwse documentaire ‘Dertien dagen’ te zien op NPO 2 https://t.co/2KW1myNxCg — Ine Mensink-Jenniskens (@Winnaar1951) July 28, 2022



Gisteravond zag ik de #2Doc #dertiendagen. Zo mooi en kwetsbaar in alle opzichten. — sandra verbruggen (@sanverbruggen) July 29, 2022

Gisteravond zag ik de #2Doc #dertiendagen. Zo mooi en kwetsbaar in alle opzichten. — sandra verbruggen (@sanverbruggen) July 29, 2022



Wat was #dertiendagen een práchtige docu! Zoveel bewondering voor hoe deze meneer in het leven stond! — Princess Consuela Banana Hammock (Julia) (@MagicJuliaZone) July 28, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat was #dertiendagen een práchtige docu! Zoveel bewondering voor hoe deze meneer in het leven stond! — Princess Consuela Banana Hammock (Julia) (@MagicJuliaZone) July 28, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In #dertiendagen naar een zelfgekozen einde. #Versterven, stoppen met eten en drinken. De laatste dagen uit een mensenleven. Er is moed voor nodig om deze weg te gaan.

Geraakt. Stil van. Intiem monument. Respect voor de zonen van Floor Haak. Zo mooi en verdrietig kan liefde zijn — J🌸sephien Sierag 📚🍣🫖🐨📷 (@josephiensierag) July 28, 2022



Aangrijpende Zeeuwse documentaire 'Dertien dagen' te zien op NPO 2 https://t.co/2KW1myNxCg — Ine Mensink-Jenniskens (@Winnaar1951) July 28, 2022

2Doc: #Dertiendagen wat een indringende #documentaire. Heel krachtig om dit zo kalm en rustig door te maken en in beeld te brengen.

Veel respect voor, ook voor hen die eromheen stonden, uit liefde natuurlijk maar wel een heel moeilijke weg. — JAG (@jagokdu) July 28, 2022

Denk jij aan zelfmoord? Je kunt anoniem bellen en chatten met 113.nl.