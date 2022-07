Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politiechef bij Op1 uit kritiek op boeren én waarschuwt ze

In talkshows is hét onderwerp van gesprek al een tijd hetzelfde: boeren en de boerenprotesten. Zo ook gisteravond weer, bij Op1. In datzelfde programma sprak Maarten van Rossem zich onlangs al uit tegen de manier waarop boeren volgens hem aangepakt worden (helemaal niet, in zijn mening). Dat leverde flink wat boze kijkers op. Deze keer was het de beurt aan de politie om de microfoon te pakken en ook de kritiek vanuit deze hoek is niet mals.

Politiechef Willem Woelders schoof bij Op1-presentatoren Jort Kelder en Welmoed Sijtsma aan om vooral de meest recente acties te bespreken. Op meerdere snelwegen in het land werden woensdag op donderdag namelijk hooibalen, mesthopen en autobanden gedumpt. Tussen de rommel zit op sommige plekken ook asbest. Er ontstonden ook ongelukken, zo kwam op de A32 bij Meppel een autobestuurder in botsing met een puinblokkade. Het voertuig kon worden afgeleverd bij een autokerkhof, maar het slachtoffer maakt het goed. Bij Renze bespraken Renze Klamer en boer Dolf deze gebeurtenis en kwamen ze zelf in botsing.

Politiechef bij Op1 over boeren: ‘Weinig met protesteren te maken’

Ook Woelders is niet te spreken over de acties. „Als je kijkt wat er gisteren en vannacht gebeurd is, heeft dat weinig met protesteren te maken”, begon hij gisteravond stellig. „Er wordt asbest gestort op een snelweg, dat is een strafbaar feit waar 12 jaar gevangenisstraf op staat. Op brandstichting staat 12 jaar gevangenisstraf en het wordt nog zwaarder als er risico is voor personen. Het heeft dus echt niks meer met demonstreren te maken en het is ook gewoon gevaarlijk.”

Volgens de politiechef zijn dit soort acties extra lastig omdat de politie niet weet wat er waar gaat gebeuren. Kelder: „Dat is meestal met misdaden.” Daar heeft de Op1-presentator een punt, is Woelders het eens, maar gaat het hier om „een kleine groep die onderling afspraken maakt, waar je weinig informatie uit naar boven krijgt”. „Hoe groot is Nederland, hoeveel snelwegen hebben we? Dan zie je dat dat toch gewoon spreidt en moet je daar reactief op reageren. Het is helaas niet zo dat als je ter plaatse komt, de verdachte daar ook nog staat met een lucifertje om die strobaal aan te steken.”

Achteraf rechercheren

Kelder springt wederom in met een opmerking ‘dat dat altijd zo is’. Woelders: „Ja, maar het is wel heel specifiek hier. Dan moet je dus altijd achteraf gaan rechercheren om uiteindelijk bij de verdachten te komen.”

Hij eindigt met een waarschuwing: „Laat heel helder zijn: als je dit soort dingen doet, gaat dat echt alle perken te buiten. Wij zullen er dan ook alles aan doen, samen met het Openbaar Ministerie, om die verdachten op te sporen.”



Zijn de acties van boeren nog protest of is het terreur geworden? Politiechef @whwoelders: “als je kijkt wat gister en vannacht gebeurd is, heeft dat weinig met protesteren te maken. Het is ook gewoon gevaarlijk.” #Op1 pic.twitter.com/Npf1R9vRBO — Op1 (@op1npo) July 28, 2022

