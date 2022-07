Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem haalt zich de woede van Op1-kijkers op de hals na uitspraak over boeren

De man met een (negatieve) mening: dat is Maarten van Rossem. Althans, zo staat hij bij het grote publiek veelal bekend. En één van de dingen waar mensen op dit moment een mening over hebben, zijn de boerenprotesten. Bij het Slimste Mens-jurylid ontbreekt die mening dus ook zeker niet, maar kijkers van Op1 (met een andere mening) kunnen zijn uitspraken van gisteravond niet waarderen.

Van Rossem schoof, als historicus, aan bij het programma om het te hebben over dino’s. Dat klinkt wellicht een beetje kinderachtig voor een man van 78, maar het heeft een wetenschappelijke en geschiedkundige grondslag. Hij mocht namelijk samen met Gijs Rademaker en paleontoloog Anne Schulp dino-botten opgraven in de Verenigde Staten. Ze deden een bijzondere ontdekking, die ze bij Op1 onthulden.

Maarten van Rossem over boerenprotesten: ‘Pure intimidatie’

Maar Op1-presentatoren Jort Kelder – die het onlangs enigszins aan de stok kreeg met Caroline van der Plas – en Welmoed Sijtsma snijden ook het onderwerp van de boerenprotesten aan. Middenin een zin van Sijtsma, breekt Van Rossem in. „Wacht heel even. Dat we hier ook weer rustig over zitten te praten…”, begint hij op zijn bekende toon. „’Je kon er makkelijk omheen rijden, enzovoorts, enzovoorts’. Kennelijk heeft de Nederlandse overheid besloten om op dit punt de confrontatie niet aan te gaan, met een relatief kleine groep mensen die bereid is geweld te gebruiken. Onze wegen vol te storten met rotzooi, dat is pure intimidatie.”

„Trekker-terrorisme wordt het weleens genoemd”, gooit Kelder er even in. Daar gaat Van Rossem echter niet helemaal in mee: „Laten we het op intimidatie houden. Ik begrijp niet waarom de Nederlandse overheid de confrontatie niet aangaat.” Journalist Thomas van Groningen is ook aanwezig en wijst op een tweet van Dilan Yesilgöz, de minister van Justitie en Veiligheid. Zij tweette gisteren: „Wegen vernielen, branden veroorzaken en mensen bedreigen die je troep komen opruimen. Aan deze boeren: Je verliest niet alleen in rap tempo begrip voor je acties. Waar mogelijk spoort de politie je op.”

Van Groningen: „Hier, mógelijk spoort de politie je op.” Van Rossem: „Bij de vorige keer ging het precies zo. De politie ging dit doen en de politie ging dat doen, feit is dat de politie geen reet doet. Daar komt het in grote lijnen op neer.” Volgens een andere gast zijn de boeren echter lastig te traceren, want er liggen wel puinhopen op de weg, maar er staan geen boeren bij. Jort Kelder: „Maar de wegen hangen vol met camera’s, hè. Heeft een trekker een nummerbord? Dat weet ik eigenlijk niet.” Het antwoord daarop is ‘ja’, maar tegenwoordig halen veel boeren die van hun trekker af, om zo de politie te ontlopen. Van Rossem: „Let op als ik morgen het nummerbord van mijn auto afplak omdat ik een eenzame demonstratie hou. Wat er met mij gebeurt.”

Het is duidelijk: Van Rossem (die ook meermaals zijn mening geeft in ons meningen-panel) vindt het maar wat oneerlijk.



De boerenacties zijn pure intimidatie, vindt Maarten van Rossem. ‘’De Nederlandse overheid heeft structureel op dit onderdeel besloten om de confrontatie niet aan te gaan, met een relatief kleine groep van mensen die bereid is geweld te gebruiken.'' #Op1 pic.twitter.com/yJcxlNyIc4 — Op1 (@op1npo) July 27, 2022

Op1-kijkers niet tevreden

Veel Op1-kijkers die aan de kant van de boeren staan, kunnen Van Rossems uitspraken niet waarderen. Ze trekken dan ook naar Twitter – want waar anders? – om hun onvrede te uiten. Zo schrijven mensen dat Van Rossem „nog nooit een dag heeft gewerkt” en dat ‘deze NPO-miljonair teert op de staatsruif’. Even verderop in de aflevering deelt Van Rossem ook nog zijn mening dat de protesten eigenlijk niet zo nodig zijn. „Er is geen enkele reden voor de boerenprotesten. We leven in een normaal democratisch land met democratische procedures.” En ook over die uitspraak vallen sommige Op1-kijkers.

Toch is er ook een groep kijkers die zich wel kan vinden in de woorden van Van Rossem. „Dit heeft niets meer met protesteren te maken”, klinkt bijvoorbeeld een mening. Hieronder een kort overzicht van beide ‘kampen’:



#op1npo Fosiel Maarten van Rossem ten einde raad. Daar komt geen zinnig woord of heldere analyse meer uit. — Piet Parkiet (@jw_piet) July 27, 2022



Maarten van Rossem heeft in dit geval gelijk. Pure intimidatie van de boeren. Dit heeft niets meer met demonstreren te maken. Keer op keer de wet overtreden. #boerenprotesten #trekkerterroristen (anderen in gevaar brengen is misdadig). — René van Zalk (@RenevanZalk) July 28, 2022



Maarten van Rossem bij Op1: "Er is geen enkele reden voor de boerenprotesten. We leven in een normaal democratisch land met democratische procedures." Nou, die heeft de aanleiding voor de protesten scherp op z'n netvlies staan, zeg. De allesweter. 😃 — Mirjam152 (@Mirjam152) July 28, 2022



Met wat Maarten van Rossem vanavond bij #Op1npo zei, onder meer over de 'boerenprotesten' en BBB ben ik het vrijwel 100% eens. — Leo Lewin (@leolewin) July 27, 2022



Het denigrerende toontje van Maarten Van Rossem als over Caroline van der Plas spreekt is stuitend. De gevestigde orde laat het afweten en dan gaan mensen op zoek. De problemen zijn door de gevestigde orde ook niet opgelost…#Op1npo — Jack Forrest (@JackForrest1978) July 27, 2022

