Het gevechtsvliegtuig van de toekomst kun je met gedachten besturen

Het klinkt als iets uit een science-fictionfilm, maar kan echt werkelijkheid worden. Vier verschillende partijen slaan de handen ineen voor het gevechtsvliegtuig van de toekomst. Eentje die piloten met hun gedachten kunnen besturen. What?!

Hoewel het imposante gevechtsvliegtuig nog even op zich laat wachten, is de kans groot dat hij in 2027 al gedemonstreerd wordt. De toekomst is nu.

Gevechtsvliegtuig besturen met je gedachten

Gevechtspiloten zijn dusdanig goed getraind dat de gevechtsvliegtuigen die ze besturen als een verlenging van het lichaam voelen. Hoe indrukwekkend dat op zichzelf al is, doet men er in de toekomst nog een schepje bovenop. Partijen BAE Systems, Rolls-Royce, de Europese MBDA en Leonardo werken aan een uniek model voor de toekomst.

Maak kennis met The Tempest Jet: een indrukwekkend model dat met de gedachte te besturen is. De piloot van het gevechtsvliegtuig kan door middel van een speciale helm iedere zet van het vliegtuig besturen. Mogelijk gemaakt door sensoren die activiteit in het brein meten en kunstmatige intelligentie (AI).

Dat laatste wordt gebruikt om de piloot, bijvoorbeeld in geval van nood, te assisteren. Zodra hij of zij in de cockpit het bewustzijn verliest, kan het systeem ingrijpen en het gevechtsvliegtuig veilig op zijn bestemming brengen. Mega indrukwekkend, dus.

De zwangere pelikaan

Het is zeker niet de eerste keer dat we iets horen over The Tempest Jet. Eerste foto’s van het gevechtsvliegtuig van de toekomst doken in 2018 al op. Toen werd het model, door zijn uiterlijk, nog de zwangere pelikaan genoemd.

Inmiddels zijn we vier jaar verder en wordt het plan gerealiseerd. Tijdens de Farnborough Air Show laat BAE Systems het nieuwe model voor het eerst zien. Niet alleen een ultieme kans voor het publiek om de toekomst te aanschouwen, maar ook voor de makers om direct verschillende manoeuvres te testen.

Episch feitje: Zodra het gevechtsvliegtuig in gebruik genomen wordt, zal hij in de lucht bijgestaan worden door zelfvliegende drones. Sci-fi to the max!