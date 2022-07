Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Botsing tussen Renze en boer Dolf over botsing: ‘Als er nou iemand was overleden?’

Waar ging het op tv gisteravond anders over dan over de boerenprotesten en de puinhopen en branden op en naast de snelwegen? Ook Renze Klamer ging met het gesprek van de dag aan de haal. Hij kwam in botsing met een boer aan tafel. Over een botsing.

Het leverde op sociale media gemengde reacties op. Die volgen bijna tegelijkertijd ook over het internet van kijkers die voor concurrent-talkshow Op1 hadden gekozen. Maarten van Rossem sprak zich bijzonder stellig uit tegen de boerenprotesten en het bedreigen van bedrijven die de grote troep van de protesten wilden opruimen. Daar waren, op z’n zachtst gezegd, veel Op1-kijkers niet over te spreken.

Renze tegenover boer Dolf

Renze Klamer strikte als talkshow-host boer Dolf Heikoop voor zijn dagelijkse tafel. Voorzien van een boeren zakdoek om de linkerarm had die het niet gemakkelijk. Hem werd door drie mensen met felle bewoordingen de brandende hooibalen aan de schenen gelegd. De Zuid-Hollandse provinciebestuurder Frederik Zevenbergen, burgemeester van het Veluwse Oldebroek Tanja Haseloop en ook Renze Klamer spraken zich hard over de in hun ogen onverantwoordelijke en gevaarlijke boerenprotesten uit. Klamer moet Renze natuurlijk vooral in goede banen leiden en vragen stellen, maar er kwam een confrontatie tussen hem en boer Dolf. Hij liet zijn mening gisteravond behoorlijk gelden. Over de bedreigingen bijvoorbeeld: „Ik word er gewoon een beetje misselijk van.”



De politie, rijkswaterstaat en de veiligheidsregio’s lieten vandaag na een dag vol boerenacties van zich horen: Stop met deze gevaarlijke acties!. We bespreken het met provinciebestuurder Frederik Zevenbergen, boer Dolf Heikoop en burgemeester van Oldebroek Tanja Haseloop #RENZE pic.twitter.com/Jv3YyLS3XO — Renze Klamer (@renzeklamer) July 27, 2022

Clash aan tafel over ongeluk

Boer Dolf, inmiddels een bekend gezicht in talkshows, had gisteren zelf niet aan de boerenprotesten meegedaan. Hij spreekt zich wel altijd over de boerenprotesten uit. Na enig doorvragen door Renze Klamer wilde hij toegeven dat de directe bedreigingen aan het adres van de troep-opruimers niet goed te praten zijn. Maar toen ging het over een ongeluk op een toerit van de A32 bij Meppel. Een autobestuurder kwam daar in botsing met een puinblokkade. Het voertuig kon worden afgeleverd bij een autokerkhof, maar het slachtoffer maakt het goed.



Blokkade-acties op wegen. Hier heeft iemand zichzelf bijna doodgereden: 'Op een toerit van de A32 bij Meppel reed een auto in op een puinblokkade. De bestuurder kwam met de schrik vrij.'https://t.co/S5iBOMEMCO Stop dit soort gevaarlijke 'protest'acties. #boerenverstand pic.twitter.com/cN6E3MstH8 — Kirsten Verdel (@locuta) July 27, 2022

Boer Dolf trapte over het ongeluk af: „Het wil niet zeggen dat als er een geen mesthopen liggen, dan er dan geen ongelukken gebeuren.” „De meneer of mevrouw die in deze… eh, wat zei je nou?”, vroeg Renze Klamer zich daarop verbaasd af. Dolf weer: „Hoe zal ik het zeggen? Zo’n bult, als die opeens op de snelweg ligt, die zie je toch ook wel aankomen? Ik wil het niet goedpraten, maar anders gebeurt er ook best wel een keer een ongeluk.”

Renze Klamer hakt erin met vergelijkingen

Klamer moest daar even van bekomen. „Ja…” En toen: „Je snapt toch wel dat dat niet een heel goed argument is?” De boer: „Ik vind van wel.” Renze: „Stel dat ik jou neersla. Zeg ik dan: ‘Ja eh, er is wel vaker geweld’. Vind je dat dan een goed argument om jou neer te slaan?” Dolf: „Nee, maar… hoe zal ik het zeggen? Diegene is ergens tegenaan gereden, het is fout gegaan…” Renze: „Ja, door een hoop mest die niet op de snelweg mag liggen.” Dolf: „Als er een auto met een lekke band had gestaan, dan was ie er misschien ook wel op geknald. Tja, het is niet een nette manier van demonstreren, maar ik vind het te gemakkelijk omdat er één ongeluk gebeurd is, dat meteen aan te grijpen als…”

Renze grijpt in: „Het is what if. De bestuurder heeft het er in dit geval goed vanaf gebracht. Maar stel, er was iemand overleden vandaag. Zeg je dan nog steeds zoiets?” Dolf: „Nee… nee.”

Het ging in Renze (hier terug te kijken) nog een tijdje door, onder meer over of vlaggen nou wel of niet aan lantaarnpalen mogen hangen, maar vooral de tafel-botsing bleef de kijkers nog wel even bij.



Boer Dolf Heikoop gooit de glazen van de boerengemeenschap bij #renze volledig aan diggelen. Weg goodwill. Wat een dom en ongeleid projectiel is dat. Totaal niet voor rede vatbaar. pic.twitter.com/cQxPJk9jlG — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) July 27, 2022



