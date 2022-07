Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Renze Klamer sneert naar BNNVARA: ‘Gebrek aan urgentie De Vooravond was kulverklaring’

Renze Klamer wordt nog dagelijks herinnerd aan de persverklaring van BNNVARA waarin stond dat zijn show De Vooravond „niet urgent” genoeg was. „Elke dag zegt iemand dat wel tegen mij. Het is een soort running gag geworden”, zei de presentator zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.

De Vooravond, het programma dat Klamer maakte met Fidan Ekiz, werd vorig jaar juni plots stopgezet. Het miste volgens omroep BNNVARA „de urgentie”. „Dat was natuurlijk een kulverklaring”, kijkt Klamer terug. „Dat lijkt me duidelijk. Wat lees je als iemand weggaat? ‘In goed overleg’ wordt dan gezegd. Het viel een beetje in die categorie.”

Het woord ‘urgent’ heeft Klamer, die inmiddels is overgestapt naar RTL, „gewoon omarmd”. „Als je iets doet met het nieuws van de dag ben je per definitie urgent. Urgent is wat nu gebeurt, wat dringend is. Maar goed, ik vind het een prachtig woord. En ik denk dat ze zelf niet hadden durven dromen dat het zo bleef hangen na die persverklaring.”

Nieuwe talkshow voor Renze Klamer

Klamer begint morgen met zijn eigen talkshow op RTL 4. Klamer neemt het stokje over van voorgangers Jinek, Beau en Humberto, die overigens in dezelfde studio hun programma maken. Maar het is volgens de presentator niet de bedoeling om hen na te doen.

Hij wil in zijn talkshow wel „zijn eigen stempel drukken”, legt hij uit. „Met wat voor items, onderwerpen kan ik het zo gaan neerzetten dat je na vier weken denkt: ‘Oh ja, maar dat is echt Renze’.”

Hij vertelt dat hij graag een aantal grote sterren aan zijn tafel zou willen ontvangen. En in juli blijken onder meer Ed Sheeran, Harry Styles en Lady Gaga in Nederland te zijn. Maar de presentator vraagt zich af of dat soort namen bij hem aanschuiven.