Humberto Tan raakt Zomergasten-kijkers met verhaal overleden broer: ‘Aids was doodsvonnis’

Presentator Humberto Tan schoof gisteravond aan bij Zomergasten, waar hij openhartig vertelde over de ups en downs van zijn carrière, racisme, liefde voor sport en zijn familie. Maar vooral zijn verhaal over zijn aan aids overleden broer Patrice raakte veel kijkers.

Presentatrice Janine Abbring trapte gisteravond af met een nieuw seizoen Zomergasten en Tan was haar eerste gast. Hij legt zijn levensloop op tafel. Waarin hij zijn moeder looft, die als maatschappelijk werkster in de Bijlmer een bekend gezicht was en hem zijn belangrijkste levenslessen meegaf. Ze zorgde in haar eentje voor vier kinderen, nadat ze van zijn vader scheidde en vanuit Suriname naar Nederland vertrok.



Mooi, Humberto Tan over zijn moeder. Van zulke vrouwen komen goede zoons. #zomergasten — Elise Steilberg (@EliseSteilberg) July 24, 2022



Er zouden meer moeders moeten zijn nu,zoals de moeder van Humberto Tan! #Zomergasten — Alberdina🧜 Chatarina.🌍🚲🌳🐈‍⬛ (@dinie_van) July 24, 2022

Humberto Tan bij Zomergasten

Maar ook het einde van talkshow RTL Late Night, in 2018, komt ter sprake. Een „blauwe plek” die Tan opliep in zijn tv-carrière en die hem inmiddels minder zelfverzekerd maakt. „Ik heb minder bravoure.” Want de presentator nam het zichzelf zeker kwalijk dat het programma destijds van de buis ging. „Ik vond dat ik de bal in handen had en ik heb hem laten vallen op de een of andere manier. Dat voelde ik wel.” Abbring haalt ook de vermeende affaire aan die destijds speelde. „Dat verhaal… De kijkcijfers hadden al de daling ingezet. Dus dat had er niets mee te maken.”

Boer Patrice overleed aan aids

De jongste broer van Tan, Patrice, overleed in 1992 op 32-jarige leeftijd aan aids. „Zeker in die tijd, aids was een doodsvonnis.” Tan vertelt over hem, hoe hij tegen hem opkeek en hoe hij hem mist. „Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik te maken kreeg met hartzeer, echt pijn in mijn hart. Omdat hij de broer was die het meest dichtbij mij zat. Hij was mijn voorbeeld in alles”, vertelt Tan.

Zijn broer was volgens Tan realistisch over zijn naderende dood. Patrice hoopte op een medicijn tegen de ziekte, dat een half jaar na zijn overlijden ontwikkeld werd. „Hij zei: ‘Weet je wat het is, jullie kunnen me nog zo goed helpen als je wil, ik lig in drijfzand en kan jullie touwen niet pakken’”, legt Tan uit. „Ik heb toen geleerd dat het overlijden van een dierbare heel erg goed kan zijn. Hij heeft geleden uiteindelijk, dan kan het een verlossing zijn.”

‘Aidspatiënt als paria’

Tan kiest ervoor om beelden uit de documentaire Strike a Pose te laten zien, over achtergronddansers van Madonna die hiv-positief waren. „Dat verhaal over stigma, over oordelen, veroordelen en het isoleren van mensen die ziek zijn, dat grijpt me natuurlijk persoonlijk aan”, aldus de presentator. De documentaire vertelt eenzelfde soort verhaal als dat van zijn broer. „Omdat dat heel dichtbij ligt bij wat Patrice ook meemaakte, je bent bijna een paria voor die samenleving. We zaten toen in een periode dat we zelfs bang waren om uit hetzelfde glas te drinken als dat van een aidspatiënt. Omdat men niet wist hoe de besmetting ging.”



Zo liefdevol hoe Humberto Tan spreekt over zijn broer Patrice die aan aids overleed. #ZG22 #Zomergasten #HumbertoTan https://t.co/0mX0DPhqbv — Jos Poelman (@PoelmanJos) July 24, 2022



Ontroerend hoe @HumbertoTan praat over zijn broer Patrice die overleed aan de gevolgen van aids. Het stigma rondom hiv/aids doorbreken we met dit soort ontwapende gesprekken. https://t.co/X86LexoK3m — Mark Vermeulen (@MarkVermeulenAF) July 24, 2022

Tan verliest in een korte tijd drie dierbaren. Na zijn broer Patrice, overlijden ook zijn moeder en broer Steve. Van die periode weet Tan niet alles meer, wat volgens hem te wijten is aan het trauma. „Onderliggende pijn zorgt ervoor dat je zulke simpele dingen niet kunt onthouden.”



Een verademing om naar Humberto Tan te kijken en te luisteren. Een niveau dat in de dagelijkse nationale praatshows zelden tot nooit wordt gehaald. #zomergast — Sjaak van 't Kruis (@SjvK) July 24, 2022



Wat is Humberto Tan toch altijd fijn om naar te luisteren, hij praat zo weloverwogen, doordacht, en met zulk gemak, bewonderenswaardig. Als een vis in het water op tv #Zomergasten — Nora (@noraahrens) July 24, 2022

Zomergasten-kijkers loven optreden Humberto Tan

Kijkers loven het optreden van Tan bij Zomergasten en zijn kwetsbare verhaal over zijn overleden familieleden. Eerder klonk nog kritiek voor de gastkeuze omdat Tan ‘te licht’ zou zijn als tafelgast, maar het kijkerspubliek lijkt verrast.



Herkenning, erkenning en bewondering, zijn naast trots, de gevoelens bij het aanschouwen van Humberto Tan bij #zomergasten. Maakt televisie ook inclusiever. — Anne-Rose Abendanon (@AnneRose1964) July 24, 2022



Humberto Tan is een geweldige verteller #Zomergasten — Arend Jan Boekestijn (@ajboekestijn) July 24, 2022



Humberto Tan, die weldoordacht, stapje voor stapje de wereld iets beter probeert te maken bij #Zomergasten #zg22 — Klaas Kloosterman (@Leedsizzer) July 24, 2022



Ik heb wat geleerd vanavond. Humberto Tan is een fijne kerel. #Zomergasten — Andor Admiraal (@andoradmiraal) July 24, 2022

Ook de gasten voor de volgende afleveringen van Zomergasten zijn bekend. Econoom Sandra Phlippen, journalist Derk Sauer, Dichter des Vaderlands Lieke Marsman, tv-fenomeen Raven van Dorst én psychiater Bessel van der Kolk, komen nog voorbij.

Wil je Zomergasten terugkijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.