Halina Reijn reageert op Rob Goossens die haar ‘haat’: ‘Woorden komen aan’

Actrice Halina Reijn heeft Rob Goossens aangesproken op zijn hatelijke woorden in De Slimste Mens en op Twitter tegen haar persoon. Daar liet Goossens doorschemeren geen al te hoge pet op te hebben van de actrice. ,,Vergeet nooit dat woorden kracht hebben en aankomen”, reageert Halina Reijn nu.

Vorige week zei Rob Goossens in De Slimste Mens – waar hij het overigens erg goed deed en onder meer publiekslieveling Femke van der Laan naar huis stuurde – dat hij bezig is met een boek over opvoeden. Dat boek draait volledig om Halina Reijn, grapte hij. „Ik dacht: er moet toch wel iets grappigs te doen zijn met opvoedboeken?”

Tegen showhost Philip Freriks zei hij dat een boek met de titel ‘Halina Reijn worden’ in zijn hoofd heeft. „En dat dan elk hoofdstuk iets van Halina Reijn kenmerkt, wat je dus moet doen om haar te laten worden. Maar het idee is dan dat je dat allemaal omdraait. Zodat je in ieder geval voorkomt dat je kind zoals haar wordt.”

Rob Goossens: ‘Verhaal was aanloop om mijn haat te delen’

Na deze woorden kreeg Rob Goossens vorige week al de nodige kritiek te verduren. Die kritiek kwam onder andere van Volkskrant-columniste Sheila Sitalsing, die waarschijnlijk niet doorhad dat Goossens zijn verhaal als grap bedoelde. „Alsof ik dat boek echt ga schrijven, kom nou toch.”

Toch maakte hij in diezelfde tweet wel duidelijk dat hij niks met Halina Reijn heeft. „Mijn verhaal was een lange aanloop om mijn haat voor Halina Reijn te delen.” Waarom de RTL Boulevard-deskundige het heeft gemunt op de actrice is niet duidelijk.



Halina Reijn reageert op uitspraken

De actrice heeft de woorden van Rob Goossens ook meegekregen, laat ze blijken. In een directe tweet aan hem, zegt ze dat hij het „waarschijnlijk anders heeft bedoeld en dat de context miste”.

Leuk vond ze de woorden van Rob Goossens aan haar persoon echter niet. Maar, zegt ze erbij, „vergeet nooit dat woorden kracht hebben en aankomen.”



