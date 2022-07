Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Top 5 nieuwe films en series op Netflix die in week 29 uitkwamen

Kun je spanning tijdens het EK voetbal voor vrouwen niet aan? Schakel dan over op Netflix en geniet van de beste films en series die afgelopen week zijn verschenen.

Deze week onder meer een knaller van een actiefilm met in de hoofdrollen niemand minder dan Ryan Gosling, Chris Evans en Ana de Armas. We hebben het over de nieuwe Netflix-Original The Gray Man, een van de duurste Netflix-films tot nu toe met een budget van 200 miljoen dollar. We interviewden de cast vorige week. Lees en bekijk het gesprek hier terug.

Nieuwe films en series op Netflix in week 29

Met zo’n budget is de eerste plek in de lijst met nieuwe films en series meteen afgekocht. De meningen verschillen overigens over de kwaliteit van de film. Onze recensent was zeer tevreden, terwijl de film op Rotten Tomatoes bedroevend laag scoort. Althans, onder recensenten. Het publiek is juist weer positief.

1. The Gray Men (Original Film)

De allerbeste CIA-agent – gespeeld door Ryan Gosling – onthult per ongeluk duistere geheimen van zijn werkgever. Niet heel handig, want deze worden opgepikt door een psychopathische ex-collega die vervolgens besluit een premie op het hoofd van de CIA-agent te zetten. Dit balletje gaat al snel rollen en ontbrandt in een wereldwijde klopjacht van internationale huurmoordenaars. Resultaat: een heerlijke platte actiefilm van de gebroeders Anthony en Joe Russo, bekend van de Marvel-blockbusters Avengers: Infinity War en Avengers: Endgame.

2. Alchemy of Souls (Original Serie)

Zuid-Korea heeft ons het afgelopen jaar verwend met een aantal coole en hoogstaande producties. Zo staat Squid Game nog vers in ons geheugen gegrift. De lijst met Zuid-Koreaanse films en series op Netflix wordt verder uitgebreid met Alchemy of Souls. Een fantasy-dramaserie waarin we aantal personen volgen wiens lot verstrikt raakt door ‘hwanhonsool’. Ja, dat is een hele mond vol. De Zuid-Koreaanse serie vertelt verhalen over jonge magiërs die geconfronteerd worden met hemel en aarde.

3. Hotel Mumbai (Film)

In 2008 werd India opgeschrikt door een reeks terroristische aanvallen in Mumbai. Vier dagen lang werden honderden mensen gegijzeld in het iconische Taj Mahal Palace. Er vielen in totaal 160 doden. Dankzij het kordate en heldhaftige optreden van het personeel en een aantal gasten van het hotel viel dit getal niet veel hoger uit. Hotel Mumbai vertelt het beklemmende en waargebeurde verhaal over deze nietsontziende aanslagen.

4. Live is Life (Original Serie)

Deze week ook een heerlijke Spaanse feel-good-film in de lijst met nieuwe films en series op Netflix. Vijf vrienden ondernemen een nostalgisch tripje, balancerend tussen kind zijn en het volwassen leven. Ze gaan op zoek naar een magische bloem die wensen laat uitkomen. Live is Life is een dikke aanrader, zeker als je houdt van jaren 80-klassiekers als The Goonies en Stand By Me.

5. Bad Exorcist seizoen 2 (Original Serie)

Wie aan The Exorcist denkt, ziet waarschijnlijk meteen die enge kop van het bezeten meisje 180 graden draaien. Of misschien doemt het beeld van je schoonmoeder wel op, wie weet. Hoe dan ook, Bad Exorcist (ook bekend als The Exorcist Boner) gaat over een de autodidactische demonenuitdrijver Bogdan Boner. Samen met zijn team gaat Boner de strijd aan met duivelse krachten. Deze coole animatieserie strooit met een flinke dosis humor, satire en gore. Seizoen 2 staat nu op Netflix.

