Kritische reacties na ophef over beklommen dolfijn: ‘En Dolfinarium dan?’

De dolfijn beklim-actie van een roekeloze vrouw in Zandvoort heeft tot veel commotie geleid in het land. Waar in eerste instantie veel mensen de vrouw bekritiseerden, veranderde dit al snel in bedreigen en schofferen. Maar nu lijkt de discussie ook een andere kant op te draaien. Waarbij mensen vallen over de hypocrisie in Nederland. We beschikken namelijk nog steeds over een Dolfinarium en wellicht eten we vanavond een stukje vlees afkomstig uit de niet al te diervriendelijke vee-industrie.

Het kan snel gaan. Je haalt een stomme actie uit aan de kust van Zandvoort en voor je het weet belanden de beelden daarvan op het internet. De vrouw die in één klap berucht werd nadat zij dinsdag op de rug van een wilde dolfijn in Zandvoort klom, moet inmiddels op de blaren zitten. Zowel bij de politie als op het internet.

Bedreigingen richting vrouw die op rug van dolfijn klom

Want de politie liet eerder weten op zoek te zijn naar deze vrouw en gisteren meldde zij zich bij het bureau. Ze is inmiddels aangehouden, wordt verhoord en er volgt een proces-verbaal. Wel liet de politie op social media weten dat de bedreigingen op social media aan het adres van de vrouw net zozeer strafbaar waren. Want je hoeft maar een blik op een enkel social media-kanaal te werpen en de haatdragende reacties vliegen je om de oren. We zullen je die besparen.



De vrouw van het incident met de dolfijn is aangehouden en wordt verhoord. Er wordt proces verbaal opgemaakt. We begrijpen dat dit verhaal emoties oproept. Dat mag nooit een reden zijn om bedreigingen te uiten op social media. Ook dit is strafbaar. Doe dit daarom niet. — Politie Noord-Holland – Kennemerland (@POL_KENland) July 21, 2022

Kritische reacties over dolfinarium en vleesindustrie

Hoewel de vrouw natuurlijk niet het wilde dier had mogen lastigvallen, beginnen sommige mensen ook de hypocrisie van de ophef op te merken. Want inmiddels heeft zo’n beetje iedere Nederlander de beelden van de vrouw in Zandvoort gezien, en vinden we hier natuurlijk wat van. Tegelijkertijd beschikken we in Nederland nog steeds over een Dolfinarium. Zo gaf niet heel lang geleden demissionair minister Carola Schouten nog akkoord voor een omstreden verhuizing van Dolfinarium-dieren naar een Chinees pretpark. En recent bleek nog dat er veel dierenleed in sommige Nederlandse slachthuizen plaatsvindt.

En daar laait wederom een nieuwe discussie op. Want op Twitter vallen mensen over het feit dat we in Nederland „wegkijken” voor het Dolfinarium of de vleesindustrie, maar deze actie hardhandig willen bestraffen. „Men kijkt weg van de vleesindustrie of gaan vrolijk naar het Dolfinarium. Maar deze vrouw moet aan de schandpaal? Hoe dom de actie ook is” of „En niemand ging vroeger naar het Dolfinarium”, klinken reacties.



Om grotere zaken zit je amper vast. Men kijkt weg van de vleesindustrie of gaan vrolijk naar het Dolfinarium.Maar deze vrouw moet aan de schandpaal? Hoe dom de actie ook is. — Hugo Scheurwater (@oguhboss) July 21, 2022



Inderdaad. Het @Dolfinarium is géén 'leerzaam familie-uitje'. Het zien van dolfijnen in gevangenschap is geen educatieve ervaring.

Wat je ziet, zijn afgerichte dieren die in gevangenschap kunstjes opvoeren in ruil voor dode vis. Misschien dat mensen dat nu beter begrijpen. https://t.co/nTJ7GSKAtw — ꧁ Inge ꧂ (@demama) July 21, 2022



Dolfinarium moet ook gesloten worden. — Chadin Art ✏️🎨 (@chadin_art) July 21, 2022



Ik vrees eerder de toeristische bestemmingen waar je voor een flink bedrag mag zwemmen met dolfijnen. Start eens met kijken naar de ABC eilanden 🐬 — Ramona Truffino (@RamonaTruffino) July 21, 2022

Dolfijnen aan de kust van Zandvoort

Dinsdag zwommen drie wilde spitssnuitdolfijnen voor de kust van Zandvoort. Eentje van hen kwam alleen wel erg dicht bij het strand terecht, waarna badgasten het dier terug de zee in duwden. SOS Dolfijn deelde de beelden van de reddingsactie op social media. Tijdens deze actie besloot één vrouw dat zij op de rug van het dier kon klimmen. Wat voor veel boze en verontwaardigde reacties zorgde.