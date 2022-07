Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie houdt vrouw aan die op rug van wilde dolfijn Zandvoort klom

Terwijl zich dinsdag een bijzonder tafereel voordeed in Zandvoort, toen drie dolfijnen langs de kust zwommen, wist één mevrouw zich niet te gedragen. Ze klom namelijk op de rug van één van de dieren. De politie heeft haar inmiddels aangehouden.

Dinsdag werden strandgangers verrast door een bezoek van drie spitssnuitdolfijnen aan de kust van Zandvoort. Eén van de dieren kwam alleen wel erg dicht bij de kustlijn, waarna badgasten het beest terug in de zee duwden, wat voor bijzondere beelden zorgde.

Tegelijkertijd was daar één mevrouw die andere plannen had met de wilde dolfijn. Gistermiddag kwamen er namelijk beelden naar buiten van een dame die zich met het dier, dat probeerde weg te zwemmen, bemoeide. Ze raakte de dolfijn veelvuldig aan en klom daarna op zijn rug. Omstanders begonnen tegen haar te schreeuwen en verbaasden zich over haar gedrag.

Inmiddels laat de politie weten dat de vrouw aangehouden is. Er volgt een verhoor en er wordt een proces-verbaal tegen haar opgemaakt. Nadat de beelden van de vrouw naar buiten kwamen, liet de politie weten op zoek naar haar te zijn. Zij wilden met haar in gesprek. Gisteren meldde zij zich bij het bureau.

Dolfijnen aan de kust van Zandvoort

Op de videobeelden en ook op social media was te zien dat veel mensen verbouwereerd reageerden op het gedrag van de vrouw. Wel riep de politie via Twitter op om geen bedreigingen te uiten. „We begrijpen dat dit verhaal emoties oproept. Dat mag nooit een reden zijn om bedreigingen te uiten. Ook dit is strafbaar. Doe dit daarom niet.”



De vrouw van het incident met de dolfijn is aangehouden en wordt verhoord. Er wordt proces verbaal opgemaakt. We begrijpen dat dit verhaal emoties oproept. Dat mag nooit een reden zijn om bedreigingen te uiten op social media. Ook dit is strafbaar. Doe dit daarom niet. — Politie Noord-Holland – Kennemerland (@POL_KENland) July 21, 2022

Stichting SOS Dolfijn deelde de beelden waarop te zien was hoe badgasten de dolfijn te hulp schoten. De stichting noemde het bezoekje van de dolfijnen „verontrustend”. Volgens hen kunnen deze diepzeedieren namelijk niet goed overleven in de Noordzee.



Vanmiddag zijn er spitssnuitdolfijnen voor de kust van Zandvoort waargenomen. Een zorgelijke waarneming omdat deze diepzeewalvissen moeilijk kunnen overleven in de ondiepe Noordzee. Zie jij de dieren? Meld dan de locatie via SOS Dolfijn of @waarneming https://t.co/4fDNlijh99 pic.twitter.com/gaj50beTxx — SOSDolfijn (@SOSDolfijn) July 19, 2022