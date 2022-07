Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het ging bij Op1 weer over de coronamaatregelen: hebben we die nog nodig?

„We zitten midden in een coronagolf, maar het kabinet acht maatregelen niet echt nodig”, zo begon Op1-presentatrice Elles de Bruin de uitzending van gisteravond. Misschien heb je het niet helemaal door, maar het is toch echt zo. Het aantal coronavirusdeeltjes in het riool is namelijk hoger dan toen de omikronvariant de kop opstak in Nederland en het land op slot moest. Maar toch doet het kabinet bar weinig. Is dat een juiste keuze, of zijn coronamaatregelen weer nodig?

Om die vraag te beantwoorden schuiven twee bekende gezichten aan: viroloog Marion Koopmans en ic-arts Diederik Gommers. De coronagolf is dus gaande in ons land, maar de kans bestaat wel dat we over het hoogtepunt heen zijn. Dat neemt echter niet weg dat het aantal besmettingen en sterfgevallen wereldwijd weer stijgt, benadrukt Op1-presentator Charles Groenhuijsen.

Zijn coronamaatregelen weer nodig met de huidige coronagolf?

„Terug van weggeweest”, noemt presentatrice De Bruin de komst van Koopmans en Gommers. Maar volgens Gommers is dat niet correct. „We zijn nu binnen het ziekenhuis bezig met dingen die door Covid zijn uitgesteld”, legt hij uit. Volgens hem ijlt dat nog „ongelooflijk” na. Dat komt deels door de coronagolf, omdat die zorgt voor veel verzuim onder ziekenhuispersoneel, waardoor operaties lastiger ingehaald kunnen worden. Voor de intensive cares is Covid wel een ander virus geworden, legt Gommers uit. „We zitten nog in diezelfde gedachtegang, maar er liggen nu 1100 mensen met Covid in het ziekenhuis en minder dan vijftig op de intensive care. Daarvan wordt slechts 40 procent opgenomen vanwege Covid, de rest omdat ze al een andere ziekte hebben.” Duidelijk: het lijkt dus allemaal een stuk minder ernstig. Betekent dat dat het kabinet het goed doet door geen coronamaatregelen te nemen?

Marion Koopmans onderstreept dat we door het stijgen van het aantal virusdeeltjes in het riool zien dat er nog heel veel circulatie van het virus is. „We gaan er last van blijven houden, omdat er veel infecties zijn en dus veel mogelijkheden voor het virus om te veranderen.” Volgens haar hebben we nu dan ook te maken met variant BA.5 en zijn er „een aantal nieuwe alweer in het vizier”. Het virus blijft onvoorspelbaar, zegt ze.



Koopmans bij Op1: ‘Niemand wil die stap terugdoen’

Volgens Gommers hebben we lange tijd het land dichtgegooid om ouderen en kwetsbaren te beschermen „en nu draaien we het om, maar die mensen lopen nog steeds risico”. „Mensen die in het ziekenhuis komen, zijn bijna allemaal boven de 60.” Het is voor die groep en ouder dan ook belangrijk om de tweede booster te halen. Gommers: „Dat we het minder aandacht geven is prima, maar juist die groep moet echt die tweede booster.”

Van de nieuwe minister van Gezondheid, Ernst Kuipers, horen we weinig over corona. Zou hij stappen moeten ondernemen? Volgens Gommers is het hopen dat de ic niet weer zo belast wordt, maar wilden we wel met z’n allen een nieuwe aanpak. „Dat heeft het kabinet nu besloten en dan moet je dat ook accepteren. Dat betekent wel dat wij zelf (als burger, red.) meer verantwoordelijkheid moeten nemen.” Daarnaast benadrukt Koopmans dat sectoren zelf een plan hebben moeten opstellen voor wanneer de situatie er weer ernstig uitziet. Ze wil erop vertrouwen dat sectoren dat ook echt doen, „maar ik moet het nog wel zien”. „Wie wil nu nog die stap terug doen? Dat willen we denk ik geen van allen.”

