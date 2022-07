Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel weerstand tegen vluchtelingen op cruiseschepen: ‘Het is absurd’

Vluchtelingen op cruises opvangen? Niet doen, is een veel gehoorde mening. VluchtelingenWerk noemt het bijvoorbeeld een „absurd idee” om asielzoekers in een dobberend cruiseschip op te vangen.

Hiermee reageert de organisatie op plannen die staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid, hij gaat over vluchtelingen) gisteren bekendmaakte na crisisoverleg over de asielopvang. Van der Burg meldde dat onderzocht wordt of cruiseschepen, met aan boord asielzoekers, op zee kunnen blijven in plaats van dat ze aanleggen. Momenteel komen veel asielzoekers richting Nederland. Dat zorgt er onder meer voor dat mensen bij een aanmeldpunt in Ter Apel buiten moeten slapen, omdat er te weinig plek is. In Trouw gaf Van der Burg maandag al aan ‘dat het anders moet’.



We moeten de opvangcrisis in Nederland oplossen, maar dat kan ik niet alleen. In een interview in Trouw deel ik waarom het gaat zoals het nu gaat en hoe het anders moet. https://t.co/N5g8TmjWS6 — Eric van der Burg (@StasJenV) July 18, 2022

‘Opvang vluchtelingen niet op een afstandje op zee’

„Er is geen onderzoek voor nodig om te bedenken dat je mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld dat niet aan kunt doen. Het opvangen van vluchtelingen doe je als samenleving en niet van een afstandje op zee”, zo zegt VluchtelingenWerk in een reactie op het plan van het kabinet.

Een van de in totaal drie schepen zou in Velsen moeten komen, maar het is onduidelijk waar de andere twee naartoe gaan. Vlissingen besloot eerder deze maand om toch geen toestemming te geven voor de komst van een cruiseschip voor asielzoekers. Het college was eerst voor, maar onder inwoners was weerstand en ook de gemeenteraad zag het plan niet zitten. VluchtelingenWerk ziet in ieder geval geen oplossing in het dan maar laten dobberen van de schepen. „We begrijpen dat er op dit moment eigenlijk alleen maar moeilijke oplossingen zijn om deze crisis het hoofd te bieden. Maar deze is wel een van de lelijkste in zijn soort.”



Het is een daarnaast een absurd idee om mensen op zee in een dobberend cruiseschip op te vangen. Er is geen onderzoek voor nodig om te bedenken dat je mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld dat niet aan kan doen. — VluchtelingenWerk Nederland (@VluchtelingWerk) July 20, 2022

Ook idee over mensen uit Oekraïne

Behalve dat onderzocht wordt of cruiseschepen op zee kunnen blijven, heeft het kabinet ook onder meer besloten dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gebouwen mag gaan aankopen om mensen in te huisvesten. Ook is door Van der Burg gezegd dat hij Oekraïners, gevlucht door de inval van Rusland in hun land, anders over het land wil verdelen. Er zijn opvanglocaties „waarvan gemeenten hebben aangegeven: we willen daar wel Oekraïners opvangen, maar geen reguliere asielzoekers”. Door op die plekken zo veel mogelijk Oekraïners onder te brengen, komt er plek vrij in gemeenten die het niet uitmaakt of ze Oekraïners of asielzoekers opvangen.

VluchtelingenWerk zegt met stomheid geslagen te zijn „over het normaliseren van dit onderscheid rond vluchtelingen op basis van nationaliteit. We hopen dat geen enkele gemeente hier gebruik van wil maken. Dit raakt aan artikel 1 van onze grondwet.”

Veel reacties op plan vluchtelingen

Op sociale media wordt veel gereageerd op het plan van Eric van der Burg en het kabinet. In de meeste gevallen is dat net als bij de reactie van Vluchtelingenwerk niet positief. PVV-voorman Geert Wilders was er als de kippen bij om zijn mening te geven en hij gaat ver, wetende dat veel vluchtelingen de dood op zee hebben gevonden.



Niks asielzoekers op cruiseschepen zijn ze helemaal gek geworden. Grenzen dicht en wat er is al terugsturen per boot kan natuurlijk wel 👇 pic.twitter.com/dXscoL7Wp7 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 20, 2022

Wilders krijgt onder zijn tweet over vluchtelingen bijzonder veel bijval. Maar ook een enkel weerwoord als: „23 jaar Geert in de Kamer, 0 impact.” In veel berichten klinkt het altijd weer terugkerende ‘vol is vol’, ‘enkeltje retour’, ‘grenzen dicht’ en ‘terug naar land van herkomst’. Eén twitteraar meldt: „Ik betaal 12.000 euro voor twee weken cruise. En zij?” Hieronder lees je nog enkele reacties:



Echt, cruiseschepen met zo' n 1000 asielzoekers laten pendelen op zee. Kan het nog gekker. Ze krijgen ' s avonds toch wel een beetje knap buffet hè? Dat er geen klachten komen of zo. — Josephine van Eersel (@bar_bizar) July 20, 2022



Zouden de #asielzoekers op de cruiseschepen straks nog een entertainer zoeken? NCRV coryfee #frankmasmeijer gaat een nieuw begin maken. Ik zie leuke optredens op het Aloha deck. Een daverende show met een showballet en dat soort dingen. — Romee van der Does (@DerRomee) July 21, 2022



Wil men nu dat de niet aflatende stroom asielzoekers wordt opgevangen, een bed krijgt, of niet? Als cruiseschepen daarbij een oplossing zijn, en het kan slechter, wat is dan het probleem? — Loor (@Loor_____) July 21, 2022



Leuk artikel voor het kabinet, zo ontmoet de CO2 en stikstofcrisis de asielstroom crisis . . . ‘Cruiseschepen stoten tien keer meer schadelijke stoffen uit dan alle auto’s in Europa’ https://t.co/CQaQPd17k1 — E®️win de Lange (@Rwindelange) July 21, 2022



