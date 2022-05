Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Juichen en treuren bij reünie Boer Zoekt Vrouw: ‘We want Maud, we want Maud!’

Komen Maud en boer Evert samen naar de Boer Zoekt Vrouw-reünie? Dat was gisteravond de grote vraag die ‘half Nederland’ bezig hield. En hoe zit het inmiddels met denker Janine en de vrolijke volhouder Sander? En drukke Rob? De antwoorden kwamen. En hoe.

Voor de boeren begon het tv-avontuur bijna een jaar geleden al, nu organiseerden KRO-NCRV en presentatrice Yvon Jaspers (uiteraard met hond) een terugblik-reünie op een bewogen seizoen. Ook de vijf boeren die minder brieven kregen, niet in de tv-uitzendingen belandden maar gevolgd werden in een Boer Zoekt Vrouw-webserie, schoven aan. Drie hebben nu dikke verkering, twee van hen zijn nog altijd op zoek naar de ware liefde.

Let op, dit artikel bevat de nodige spoilers. Wil je nog terugkijken (dat kan overigens hier), lees dan maar even niet verder. Bijna 3 miljoen kijkers gingen je overigens voor.

Hans en Grietje in Boer Zoekt Vrouw

Hans, hij vond zijn Grietje, Annette. Dat was al wat weken duidelijk. Ook gisteravond straalde het er weer vanaf. Maar Rob, nee. De kersenkweker van de serenades kwam zonder Wendy naar de Boer Zoekt Vrouw-reünie. „Ze wou het echte wow-effect”, gaf Rob meteen maar toe. En dat bleek er voor Wendy toch niet te zijn. Yvon Jaspers: „Als er iemand alles aan gedaan heeft om de vrouw voor zich te winnen, dan ben jij het.” Rob: „Ik ging all the way en was helemaal hoteldebotel van Wendy. Maar dat wow dat kwam bij haar niet.”

„Na het lezen van de brief en het zien van Wendy’s foto, wilde hij meteen al met haar op citytrip, gaf Rob toe. Hoe kijkt hij terug dan op zijn ‘uitsloven’? Zijn gezang, gezoen, gedans en ‘gekloothommel’? „Dan zie ik dat ik dat graag doe”, zei Rob. „Maar ook dat het dus niet altijd werkt. Dan wil ik het te graag en dat werkt averechts. Het zit in mijn karakter. Ik heb een laag zelfbeeld en wil me dan zelf profileren. Zo wil je dat compenseren. Ik hoop dat iemand daar doorheen kan kijken en dat kan accepteren. Die zegt: ‘Het is goed zo Rob’. Ja, ik geloof nog steeds in de liefde.”



Boer Jouke blijkt hartstikke romantisch

Met Jouke en Karlijn zit het helemaal goed. We omschreven hem eerder – net als vele kijkers – als een wat botte Fries, maar hij blijkt opeens hartstikke romantisch. Volgens Karlijn laat hij zelfs briefjes in huis achter met teksten dat hij van haar houdt. Dingen die zij juist vergeet. Karlijn woont nog steeds in Brabant, maar ‘zal op termijn wel naar Friesland gaan’.

Met Janine en Sander is de boerenclub bijna compleet. De grootste liefdeworstelaar in Boer Zoekt Vrouw bleek de Limburgse schapenhoudster Janine, die aanvankelijk kon kiezen uit 104 bewonderaars. En dat kon ze nou net even niet handelen (nou even…). Zelfs toen er nog maar eentje over was, bleef Janine twijfelen. Er was stilte, nog meer stilte en een hoop gedenk. Na de citytrip? Janine: „Toen zijn we allebei gaan nadenken” (ze bedoelt: ik ging weer zitten nadenken, die Sander wist het allang). Janine ‘rende een paar weken de andere kant op’. Het ging Janine te snel, dat voelde Sander ook wel. En toen? „Ik maakte het eigenlijk uit.” Vijf weken later stond ze in Friesland op de stoep. En ja hoor, ‘ze ging een beetje wat voelen’. Hem zelfs een beetje missen. Sander: „En ik zat te hopen.” Eind goed, al goed. Als Janine maar blijft voelen natuurlijk.



WAT??? Hand in hand Janine en Sander!!! #boerzoektvrouw — Dr. Evil (@Wolfgir38025680) May 15, 2022



Maud en Evert, topkoppel Boer Zoekt Vrouw

En dan, stevig hand in hand, zijn daar Evert en Maud. Het topkoppel van deze Boer Zoekt Vrouw-editie. Maud ‘loopt eigenlijk 100 procent in mijn overall daar’, geeft ze meteen toe. Ze heeft alleen nog maar oude kleren, het reünie-setje van haar zus geleend. Maar: het grote woord is eruit. Maud is zo goed als naar Drenthe vertrokken, ‘al moeten zij en Evert elkaar nog steeds beter leren kennen’. Maud maakt vlogjes vanuit de stal en vanaf de tractor tegenwoordig. Gisteravond mochten we er al een aantal zien. De roep om een eigen reality-programma over het boerenstel, of in elk geval over Maud, klinkt steeds luider.



We want Maud, we want Maud!! Maud in the cloud, waar kan ik de vlogjes kijken? #bzv #boerzoektvrouw — Nicole Vanderfield (@Cocoootje) May 15, 2022

Maud werd door (sociale) media het meest besproken van alle Boer Zoekt Vrouw-kandidaten. Wat ze daar van vindt? Niets. „Ik heb absoluut nul reacties gevolgd.” Ze heeft dus niet eens alle Metro-stukken gelezen! Nou ja zeg, melden we hierbij maar met een knipoog. „Ik krijg af en toe van iemand mee dat ik helemaal word afgemaakt”, zei Maud wel. „Nou ja okay, ik lees het niet. Ik wil niets weten, dan word ik gek. Dan slaap ik toch niet?”

Met ‘afmaken’ zit ze mis natuurlijk. Maud had kunnen zien dat zij bij de brievenaflevering wat vreemd werd gevonden (‘hangmat-zwever’), maar langzamerhand ging Nederland meer en meer van Maud houden. Kijkers vonden haar ‘een lief mens‘. En: ‘Had iedereen maar een beetje meer Maud’. Ze keek wel af en toe naar de Boer Zoekt Vrouw-afleveringen en dacht ‘ach mens, Maud… houd toch eens even je mond dicht, doe eens eventjes rustig’. „Toch denk ik dat ik mezelf ben, al heb ik meerdere kanten.” Wat ze doet? „Ik ben gewoon bezig met stofzuigen, de vensterbanken afnemen. Piepers snijden, koeien melken. Zo gaat mijn leventje nu.” Mauds samenvatting? „Ik ben zo gelukkig.” En, de verlossende woorden enigszins door Yvon Jaspers in de mond gelegd: „Ik denk dat ik naar Drenthe ga emigreren.”



Wauw, Evert is echt positief veranderd. Hij lijkt veel opener geworden zoals hij nu praat. Maud heeft hem uit z’n schulp gehaald. Mooi om te zien 😍 #boerzoektvrouw #bzv — Silvia 💙🇺🇦💛 (@Silvia28488) May 15, 2022



Boer zoekt vrouw terug gekeken. Ik hoop oprecht dat Evert & Maud nog een eigen real life docu gaan krijgen 💙 Prachtige oprechte mensen, heerlijk! En nee, ik wens ze niet nog meer camera mensen op het erf.

Maar het zou wel mooie tv opleveren ☺️#bzv #maud #boerzoektvrouw pic.twitter.com/LEgKrH2mW2 — Geertjan Kloosterboer (@Geertjan_Oxe) May 15, 2022

Uitsmijter van boer Hans

De uitsmijter van Boer Zoekt Vrouw seizoen 12 was voor Hans, die zo geniet van ‘z’n Grietje’. „Voelt verliefdheid nou anders als je 69 bent?”, vroeg Yvon. „Nee”, grijnst Hans al. „Het duurt alleen wat langer, verder niet.” En daar is die onbedaarlijke harde lach weer. Inclusief een hoest, diep vanuit zijn boerenlongen.